Menantang segala keadaan: Kisah di balik tendangan Al-Hamdan di final Teluk 27

Abdullah Al-Hamdan, bintang timnas Arab Saudi, tidak gentar menghadapi kritik publik serta serangan mengejutkan yang dialaminya belakangan ini, dan memutuskan untuk mengambil tendangan pertama melawan Qatar, Sabtu kemarin, dalam laga semifinal Piala Teluk Arab.

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Al-Hamdan berhasil mengeksekusi tendangan pertama dengan sukses, dan memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekannya untuk menampilkan segala kemampuan mereka hingga akhirnya lolos ke final Piala Teluk untuk menghadapi Uni Emirat Arab, Selasa malam mendatang.

Sikap Al-Hamdan membuat Mohammed Noor, legenda timnas Arab Saudi yang melakukan wawancara dengannya seusai pertandingan, tercengang. Bintang Al-Nassr itu memberi jawaban yang mengejutkan dan berbicara dengan penuh keberanian, "Saya sendiri yang meminta untuk mengambil tendangan pertama."

Ia menambahkan, "Meski berada di bawah tekanan yang saya alami, saya merasa memiliki kemampuan untuk mengeksekusi dan saya benar-benar melakukannya, lalu memberikan kepercayaan diri kepada rekan-rekan saya setelahnya."

Mohammed Noor pun menanggapinya, "Saya bangga padamu, kamu harus terus melanjutkan dan menampilkan segala kemampuanmu, kamu pemain hebat, dan kamu memiliki banyak hal."