Klub Al Ahli Arab Saudi merampungkan transfer ketujuhnya pada periode bursa transfer musim panas ini, meski para suporter menolak penyelesaian kesepakatan tersebut.

Surat kabar Arab Saudi "Okaz" menyebutkan bahwa Al Ahli telah menyepakati dengan Shakhtar Ukraina untuk mendatangkan gelandang mereka asal Ukraina, Artem Bondarenko, secara resmi pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa pemain Ukraina itu akan bergabung dengan "Al Raqi" dengan nilai 8 juta euro, dan akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun ke depan, dengan opsi perpanjangan untuk musim keempat.

Pemain berusia 25 tahun ini akan menjadi pengganti gelandang asal Pantai Gading, Franck Kessié, yang meninggalkan Al Ahli setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim lalu.

Bondarenko akan bergabung dengan Al Ahli atas keinginan pelatihnya asal Belanda, Marino Pušić, yang sebelumnya pernah menanganinya di klub Shakhtar.

Hal ini terjadi meski ada kemarahan besar dari para suporter yang menyertai kemunculan kabar transfer Al Ahli untuk gelandang Ukraina tersebut, di tengah keinginan para suporter untuk mendatangkan pemain yang lebih kuat.

Perlu dicatat bahwa Bondarenko akan menjadi transfer ketujuh yang dirampungkan Al Ahli pada bursa transfer musim panas ini, setelah pemain asal Portugal Francisco Trincão, pemain asal Armenia Eduard Spertsyan, pemain asal Gambia Aboubakar Sidiki Kanté, Naif Masoud, Mishal Al Mutairi, dan Abdullah Radif.