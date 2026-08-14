Mantan penyerang timnas Italia dan klub Lazio, Ciro Immobile, mengumumkan pensiun total dari sepak bola pada usia 36 tahun, sehingga mengakhiri perjalanan karier yang penuh warna, setelah menjalani pengalaman terakhirnya bersama klub Paris FC.

Penyerang tengah asal Italia ini merupakan salah satu pencetak gol paling subur dalam sejarah Serie A. Kontraknya dengan klub Prancis itu semestinya berlaku hingga Juni 2027, namun cedera yang berulang kali dialaminya mendorongnya untuk mengambil keputusan gantung sepatu, meski ia sukses mencetak dua gol dan menciptakan dua assist dalam 12 pertandingan saja yang ia mainkan bersama tim tersebut pada musim lalu.

Immobile bergabung dengan Paris FC pada bulan Januari lalu, setelah pengalaman singkat bersama Bologna yang selama itu ia hanya menjalani 6 pertandingan di awal musim.

Penyerang veteran itu larut dalam tangis dan berusaha menahan air matanya saat menyampaikan keputusan pensiun kepada rekan-rekannya di Paris FC pada hari Jumat ini, menurut yang dikutip situs "Football Italia", di tengah paparan rekam jejaknya yang luar biasa yang mencatatkan 656 pertandingan resmi dan 350 gol yang ia lesakkan ke gawang lawan sepanjang kariernya.

Di level internasional, Immobile mencetak 17 gol dalam 57 pertandingan bersama timnas senior Italia, dan menjadi juara Euro 2020 bersama Gli Azzurri, serta meraih gelar top skor Serie A dalam empat kesempatan berbeda.

Immobile memulai kariernya bersama tim junior Salernitana sebelum dengan cepat pindah ke Juventus, lalu ia menjalani perjalanan panjang yang membawanya berpindah-pindah antara klub Siena, Grosseto, Pescara, Genoa, Torino, Borussia Dortmund, Sevilla, Lazio, Besiktas, Bologna, dan terakhir Paris FC.

Era paling menonjol dan paling cemerlang dalam karier Immobile tetaplah bersama klub Lazio, yang berlangsung selama delapan tahun berturut-turut antara 2016 dan 2024, yang selama itu ia menuliskan namanya dengan tinta emas dalam sejarah klub ibu kota Italia tersebut.