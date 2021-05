Menang Lawan PSG, Manchester City Catatkan Rekor Liga Champions

Manchester City menjadi tim Inggris dengan kemenangan terbanyak dalam semusim di kompetisi Liga Champions setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 2-0 di semi-final leg kedua Rabu (5/5) dini hari.

Hasil tersebut menjadi kemenangan mereka yang ke-11 di Eropa musim ini, dengan tujuh kemenangan beruntun juga menjadi rekor bagi tim asal Inggris.

Pep Guardiola akhirnya lolos dari kutukan semi-final, setelah melaju ke dua besar untuk pertama kalinya sejak 2010/2011. Kesempatan untuk meraih treble juga terbuka lebar setelah memenangkan Piala Liga dan hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengunci gelar Liga Primer.

The Citizen masih tak terkalahkan di Liga Champions musim ini, dengan hanya gagal menang sekali setelah ditahan imbang Porto 0-0 saat fase grup lalu.

Inilah 11 kemenangan yang mereka catatkan, secara kronologis:

11 – Manchester City are the first English side to win 11 games in a single European Cup/Champions League campaign. Dominance. https://t.co/pdJHlXxPyc