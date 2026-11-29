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Marcus Thuram mencetak dua gol saat ia dan Lautaro Martinez tampil sebagai starter bersama untuk pertama kalinya dalam 46 hari, ketika Inter menghajar Genoa 4-0 di Serie A. Setelah memperpanjang rentetan golnya di San Siro menjadi sembilan laga liga berturut-turut, penyerang asal Prancis itu menegaskan bahwa mempertahankan gelar membutuhkan kerja keras tanpa henti.

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Duet 'ThuLa' kembali, Inter hajar Genoa 4-0

Inter merayakan kembalinya duet penyerang 'ThuLa' pada pekan ke-13 Serie A dengan kemenangan telak 4-0 atas Genoa di San Siro. Marcus Thuram dan Lautaro Martinez tampil sebagai starter bersama untuk pertama kalinya dalam 46 hari.

Penyerang asal Prancis itu mencetak dua gol, yang pertama berkat assist Martinez dan yang kedua setelah turun minum. Koleksinya di liga musim ini pun menjadi delapan gol, sekaligus menutup pekan ketika Inter mencetak sepuluh gol.

"Menang lagi selalu sulit": Thuram bicara soal tekad Inter

Berbicara setelah peluit akhir, Thuram memuji seluruh skuad yang tampil lebih baik selama Martinez baru-baru ini absen, sembari mengingatkan bahwa mempertahankan gelar membutuhkan intensitas maksimal setiap hari.

"Kami ingin memainkan pertandingan seperti ini, terutama di kandang di hadapan para suporter kami," kata Thuram. "Kami memulai dengan baik, dengan kedewasaan dan keinginan yang tepat, dan itulah cara kami meraih tiga poin. Saya pikir semua orang tampil lebih baik untuk membantu ketika pemain seperti Lauti tidak ada: itulah yang kami lakukan, bukan hanya saya. Menang lagi selalu sulit, karena itulah kami harus berlatih keras untuk memberikan yang terbaik dan melakukannya lagi."

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Thuram dekati Christian Vieri dan para pencetak gol asal Prancis di Serie A

Dua gol pada Sabtu itu memperpanjang catatan luar biasa Thuram menjadi sembilan penampilan kandang berturut-turut di Serie A dengan setidaknya satu gol. Di era tiga poin untuk satu kemenangan, hanya Christian Vieri yang pernah mencatat rentetan gol kandang lebih panjang bersama Inter di kasta tertinggi, yakni 11 pertandingan pada 2003.

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Dua gol itu juga membuat koleksi gol kandang Thuram di Serie A sepanjang 2026 menjadi 11, lebih banyak daripada pemain lain mana pun di kompetisi tersebut. Jumlah golnya sepanjang karier di kasta tertinggi pun mencapai 48, melampaui Nestor Combin (47) dan menjadikannya pencetak gol asal Prancis terbanyak kelima dalam sejarah Serie A.

Perhatian beralih ke pertemuan ulang di Coppa Italia di San Siro

Ketika Inter tampil semakin tajam di hadapan pendukung sendiri, Thuram dan Martinez kembali menemukan irama permainan bersama pada saat yang tepat.

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Inter tetap berada di San Siro untuk kembali menghadapi Genoa asuhan Daniele De Rossi pada Selasa, 1 Desember, dengan perhatian langsung beralih ke Coppa Italia.