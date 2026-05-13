Menang dengan segala cara: Bagaimana Inter di bawah kepemimpinan Suning mengejar kejayaan dengan dana miliaran yang tidak berkelanjutan

Dari Pertumbuhan ke Pengendalian

Pada 22 Mei 2024, kepemilikan Internazionale Milano beralih ke Oaktree Capital Management. Dengan ini, Inter Milan mengikuti jejak rival sekotanya, A.C. Milan. Meskipun orang mungkin pertama kali memikirkan kesuksesan di lapangan, kesamaan yang lebih mencolok justru terjadi di luar lapangan, di ruang direksi. Pada 2019, AC Milan telah diambil alih, dan pada saat yang sama berhasil bangkit kembali, oleh Elliott Management. Kini Inter berada di awal proses kebangkitan ini.

Tidak ada lelang, tidak ada konferensi pers, tidak ada tawaran penyelamat. Yang ada hanyalah pinjaman yang telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi. Suning, pemilik asal Tiongkok Inter yang telah mengakuisisi 68,55% saham Inter Milan dari Moratti dan Tohir dengan harga €270 juta pada tahun 2016, telah meminjam €275 juta dari Oaktree tiga tahun sebelumnya dengan bunga 12%. Pada tahun 2024, saldo utang telah membengkak menjadi €395 juta.

Suning tidak mampu membayar, sehingga terjadi peristiwa kredit.

Hal ini membuat klub berada di tangan Oaktree, sebuah dana kredit Amerika yang pada saat itu mengelola aset senilai lebih dari $192 miliar (AUM), yang kini tiba-tiba mengendalikan aset sepak bola Eropa terkemuka.*

*Oaktree mewarisi 99,6% saham Inter, sekaligus mengakuisisi 31,0% saham dari investor minoritas LionRock melalui penjualan oleh kurator.

Kasus Inter Milan menunjukkan bagaimana pendanaan utang yang konsisten dan tidak berkelanjutan untuk kinerja di lapangan pada akhirnya mengakibatkan kepemilikan oleh kreditor. Baik pengambilalihan oleh Oaktree maupun langkah Elliott sebelumnya di AC Milan memberikan studi kasus mengenai potensi penciptaan nilai yang menarik dan memikat dari aset-aset yang mengalami kesulitan di industri sepak bola.

Dalam edisi ketiga miniseri Milan ini, kita akan menelusuri perjalanan menuju pengambilalihan Inter serta langkah-langkah yang diambil Oaktree setelahnya.

Pra-Suning: Warisan yang Rapuh

Pada saat Suning mengakuisisi saham mayoritas Inter pada Juni 2016, klub ini telah mengalami kemerosotan finansial dan prestasi selama bertahun-tahun. Antara tahun 1995 dan 2013, Inter dikuasai oleh keluarga Moratti, sebuah periode yang ditandai dengan pendanaan signifikan dari pemegang saham, dengan puncaknya adalah treble bersejarah musim 2009/10 di bawah asuhan José Mourinho. Namun, kesuksesan tersebut harus dibayar dengan biaya finansial yang besar, dengan kerugian operasional berulang yang secara konsisten ditutupi oleh modal keluarga.

Setelah serangkaian hasil liga yang mengecewakan dan tekanan finansial yang semakin meningkat, pengusaha Indonesia Erick Thohir mengambil alih kendali klub pada 2013, dilaporkan membeli 70% saham seharga sekitar €250 juta, yang mengimplikasikan valuasi total sekitar €350 juta. Pada saat itu, Forbes menempatkan Inter sebagai klub sepak bola ke-14 paling berharga di dunia. Kedatangan Thohir awalnya disambut baik oleh para pendukung, terutama karena era Moratti tampak semakin tidak berkelanjutan baik secara finansial maupun kompetitif.

Masa kepemimpinan Thohir menandai dimulainya transisi Inter dari sebuah institusi tradisional yang dikelola keluarga menjadi bisnis sepak bola yang lebih berorientasi komersial. Restrukturisasi keuangan, profesionalisasi manajemen, dan ekspansi komersial internasional, terutama di pasar Asia, menjadi prioritas utama. Laporan pada saat itu menunjukkan bahwa Thohir juga melakukan refinancing atau restrukturisasi utang klub sebesar sekitar €180 juta. Meskipun struktur tata kelola menjadi lebih korporat di bawah kepemimpinannya, hasil olahraga tetap tidak konsisten, dengan Inter finis di peringkat ke-5, ke-8, dan ke-4 selama tiga musim di bawah asuhan Walter Mazzarri dan kemudian Roberto Mancini.

Pada akhirnya, Thohir meletakkan landasan organisasional dan keuangan yang penting bagi kepemilikan di masa depan, namun kelemahan struktural yang lebih luas tetap belum teratasi. Profil komersial Inter tertinggal dari klub-klub elit Eropa, dan selisih dengan Juventus di level domestik sama lebarnya. Pendapatan inti (tidak termasuk transfer pemain) pada musim 2015/16 mencapai sekitar €180 juta, kurang dari setengah dari €388 juta yang dihasilkan Juventus. Klub ini tidak memiliki pendapatan dari Liga Champions, kepemilikan stadion, dan momentum komersial yang berarti. Namun, yang masih dimiliki Inter adalah merek yang dikenal secara global yang prestisenya melebihi kekuatan neraca keuangannya.

Untuk tetap kompetitif meskipun memiliki keterbatasan tersebut, Inter semakin beralih ke rekayasa keuangan. Pada tahun 2014, klub ini mendirikan Inter Media & Communication, sebuah entitas khusus (SPV) yang dirancang untuk mengelola hak media, pendapatan sponsor, arsip sejarah, dan kekayaan intelektual klub. Inter kemudian mengalihkan merek klub ke dalam SPV tersebut dengan nilai sekitar €139 juta, sehingga membukukan keuntungan akuntansi satu kali yang signifikan yang mengubah kerugian operasional yang besar menjadi laba menurut undang-undang sekitar €33 juta.

Yang lebih penting lagi, SPV tersebut kemudian menjadi landasan jaminan bagi program obligasi Inter, sebuah struktur yang pada dasarnya akan mengubah arsitektur keuangan klub secara mendasar di tahun-tahun mendatang. Dalam banyak hal, transaksi tersebut mencerminkan pola yang lebih luas yang akan berlanjut di bawah kepemilikan berikutnya: memonetisasi aliran pendapatan masa depan untuk mengatasi kendala keuangan saat ini. Restrukturisasi tahun 2014 adalah prototipenya. Penerbitan obligasi selanjutnya menjadi versi yang lebih besar.

Pada saat Suning datang, Inter sudah menjadi klub yang bergantung pada dukungan pemegang saham yang berulang, optimalisasi akuntansi, dan sekuritisasi pendapatan masa depan. Penggunaan leverage semakin intensif kemudian. Ketergantungan struktural sudah dimulai.

Taruhan Suning

Era Thohir secara resmi berakhir pada 6 Juni 2016, ketika Suning Holdings milik Zhang Jindong mengakuisisi saham pengendali sebesar 68,6% di Inter seharga sekitar €270 juta, yang mengimplikasikan valuasi ekuitas sekitar €390 juta. Delapan tahun kemudian, ketika Suning kehilangan kendali atas klub tersebut, saham yang sama itu dilaporkan telah diturunkan nilainya menjadi hanya €148 juta dalam pembukuan mereka sendiri. Di antara kedua penilaian tersebut terdapat kontradiksi yang menjadi ciri khas era Suning: investasi ratusan juta euro, kesuksesan olahraga yang terulang, kembalinya klub ke puncak sepak bola Italia, dan akhirnya final Liga Champions, tetapi juga struktur keuangan yang menjadi semakin rapuh dan tidak berkelanjutan.

Strategi Suning sudah terlihat jelas sejak awal: mengembalikan kejayaan Inter di kancah domestik dan Eropa melalui investasi besar-besaran pada skuad. Hal ini sejalan dengan logika dominan dalam ekonomi sepak bola modern: klub yang paling banyak mengeluarkan dana umumnya memaksimalkan peluang mereka untuk menang. Di lapangan, pendekatan ini awalnya berhasil. Antonio Conte bergabung pada 2019, finis di posisi kedua pada musim pertamanya, dan membawa Inter meraih Scudetto pertamanya sejak era Mourinho pada musim 2020/21. Skuad pemenang gelar tersebut dibentuk dengan cepat dan mahal, dengan pemain seperti Romelu Lukaku, Achraf Hakimi, Christian Eriksen, dan Arturo Vidal yang melambangkan model yang dibangun di sekitar daya saing langsung daripada konsolidasi keuangan bertahap.

Sekilas melihat tren keuangan menggambarkan ketidakseimbangan tersebut. Antara 2016 dan 2021, pendapatan Inter meningkat dari sekitar €241 juta menjadi €354 juta, naik sekitar 51%. Namun, selama periode yang sama, gaji meningkat lebih dari 110%, dari €124 juta menjadi €262 juta. Rasio biaya skuad klub menjadi semakin problematis. Berdasarkan laporan, biaya skuad sebagai persentase dari pendapatan mencapai tingkat 91,4%, 103,9%, dan 95,4% antara tahun 2020 dan 2022, jauh di atas ambang batas keberlanjutan 70% yang direkomendasikan UEFA.*

*Dihitung berdasarkan rasio UEFA, menggunakan laba bersih rata-rata dari transfer dalam L3Y, dengan angka tahun 2019 dan 2020 diubah karena data yang hilang.

Cleats and Cashflows

Gambar 1: Grafik yang menunjukkan perkembangan pendapatan inti Inter (tidak termasuk perdagangan pemain), gaji, dan rasio skuad UEFA (menggunakan periode FY19-FY24 karena tidak tersedianya angka terperinci untuk FY16-FY18).

Kesimpulannya tak terelakkan: Inter tidak beroperasi sebagai klub sepak bola yang berkelanjutan secara finansial. Situasinya semakin mirip dengan beban gaji sekelas Liga Champions yang dibebankan pada basis pendapatan yang secara struktural tidak mampu menanggungnya.

Tiga dinamika struktural era Suning sangat penting karena masing-masing menjadi inti cerita selanjutnya.

Yang pertama adalah guncangan COVID-19. Sepanjang musim 2019/20 dan 2020/21, Inter dilaporkan kehilangan sekitar €121 juta pendapatan, termasuk sekitar €83 juta dari pendapatan hari pertandingan, €20 juta dari aktivitas komersial, dan €18 juta dari siaran televisi. Pandemi tidak menciptakan masalah keuangan Inter, tetapi mempercepatnya. Pada akhir musim 2020/21, kerugian kumulatif telah melampaui €450 juta, sementara biaya gaji menghabiskan hampir tiga perempat dari pendapatan. Model bisnis tersebut membutuhkan partisipasi di Liga Champions dan stadion yang penuh hanya untuk tetap stabil. Pandemi tidak memberikan keduanya.

Masalah struktural kedua adalah runtuhnya ekosistem sponsor China Inter. Pada puncaknya pada musim 2018/19, Inter menghasilkan sekitar €160 juta dari pendapatan komersial, termasuk sekitar €97 juta dari perjanjian komersial China, sebagian besar terkait langsung atau tidak langsung dengan pihak-pihak yang berafiliasi dengan Suning. Namun, basis pendapatan ini ternyata jauh lebih rapuh daripada yang terlihat awalnya.

Penurunannya sangat tajam. Pendapatan komersial turun dari sekitar €160 juta pada musim 2018/19 menjadi sekitar €105 juta pada tahun berikutnya, sebelum berkisar antara sekitar €95 juta dan €120 juta pada musim-musim berikutnya. Meskipun pendapatan komersial mulai pulih mulai musim 2022/23, pada musim 2023/24 angkanya tetap di bawah puncak pada musim 2018/19.

Penurunan ini bukan sekadar masalah yang khusus menimpa Inter. Hal ini merupakan bagian dari tren penarikan modal Tiongkok secara luas dari dunia sepak bola. Kekuatan yang sama yang telah merongrong kepemilikan Li Yonghong atas AC Milan juga mulai membentuk kembali lingkungan di sekitar Inter. Setelah bertahun-tahun modal Tiongkok mengalir secara agresif ke klub-klub Eropa dan Liga Super Tiongkok, pemerintah mengambil langkah untuk membatasi pengeluaran spekulatif di luar negeri dan mengurangi pemborosan yang terkait dengan sepak bola. Era di mana klub-klub Tiongkok dapat membayar gaji yang luar biasa untuk menarik pemain seperti Oscar dan Hulk mulai berakhir.

Bagi Inter, pergeseran ini secara langsung melemahkan ekosistem komersial yang telah dibangun Suning di sekitar klub. Pada musim 2022/23, model tersebut semakin runtuh. Sponsor kripto DigitalBits gagal memenuhi perjanjian sponsor jersey senilai €85 juta yang telah ditandatanganinya, memaksa Inter untuk membuat kesepakatan pengganti darurat dengan Paramount+ yang dilaporkan bernilai sekitar €11 juta per tahun. Sekitar periode yang sama, klub mencatat penghapusan piutang sebesar €61 juta terkait kontrak sponsor Tiongkok.

Hasilnya adalah pukulan struktural yang besar: basis pendapatan komersial yang pernah tampak mengukuhkan strategi pertumbuhan internasional Suning menjadi tidak stabil, bergantung, dan pada akhirnya rapuh. Alih-alih menjadi mesin yang akan menopang kenaikan gaji Inter, pendapatan komersial justru menjadi sumber ketidakstabilan lainnya.

Cleats and Cashflows

Gambar 2: Grafik yang menunjukkan perkembangan pendapatan komersial Inter serta penghapusan piutang dan pos luar biasa (menggunakan rentang tahun fiskal 2019–2024 karena tidak tersedianya angka rinci untuk tahun fiskal 2016–2018).

Dinamika ketiga adalah meningkatnya ketergantungan Inter pada transaksi pemain. Laba selama era Suning semakin bergantung pada keuntungan modal dari penjualan pemain, bukan pada laba operasional yang berkelanjutan. Hasil keuangan 2021/22, misalnya, mencakup sekitar €105 juta keuntungan dari penjualan pemain, yang mengimbangi kerugian operasional sekitar €202 juta. Penjualan Lukaku ke Chelsea menghasilkan sekitar €67 juta keuntungan, transfer Hakimi ke PSG menambah €34 juta, sementara penjualan André Onana ke Manchester United dilaporkan menghasilkan sekitar €42 juta. Sejumlah kecil penjualan pemain yang menonjol menyumbang sebagian besar keuntungan perdagangan pemain Inter selama periode tersebut. Ini bukanlah aliran pendapatan yang berulang secara struktural; melainkan serangkaian penjualan satu kali yang digunakan untuk menutupi defisit operasional yang mendasar.

Cleats and Cashflows

Gambar 3: Grafik yang menunjukkan perkembangan laba Inter dari pelepasan pemain dan laba operasional (tidak termasuk penjualan pemain, menggunakan rentang tahun fiskal 2019-2024 karena tidak tersedianya angka terperinci untuk tahun fiskal 2016-2018).

Biaya Gaji Liga Champions

Pada intinya, tesis Suning didasarkan pada asumsi sepak bola yang umum: peningkatan kinerja olahraga pada akhirnya akan memicu pertumbuhan keuangan yang lebih luas. Kesuksesan yang lebih besar di lapangan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, sponsor yang lebih kuat, daya tarik komersial yang lebih luas, dan pada akhirnya keberlanjutan keuangan. Namun, skala inflasi biaya secara konsisten melampaui pertumbuhan basis pendapatan yang mendasarinya.

Hasil kumulatifnya sangat mengejutkan. Selama periode delapan tahun kepemilikan Suning dari 2016 hingga 2024, Inter mencatat kerugian sebelum pajak sekitar €696 juta.

Cleats and Cashflows

Gambar 4: Grafik yang menunjukkan perkembangan laba sebelum pajak tahunan dan laba sebelum pajak kumulatif Inter.

Untuk mempertahankan operasional, tetap kompetitif, dan terus mendanai skuad, klub semakin bergantung pada utang dan pembiayaan eksternal. Utang keuangan bruto, termasuk obligasi, pinjaman pemegang saham, dan fasilitas perbankan, serta utang keuangan bersih berkembang kira-kira sebagai berikut:





Cleats and Cashflows

Gambar 5: Grafik yang menunjukkan perkembangan utang keuangan bruto dan utang keuangan bersih Inter.

Pada awal tahun 2020-an, Inter telah membangun kembali dirinya menjadi klub pemenang gelar. Namun, di balik trofi-trofi tersebut terdapat struktur keuangan yang semakin bergantung pada utang, pembiayaan kembali, dan pendapatan masa depan yang belum terwujud. Oleh karena itu, pertanyaan ini tidak dapat dihindari: bagaimana Suning dapat mempertahankan kendali atas Inter selama ini meskipun kerugian terus menumpuk dan leverage semakin meningkat?

Jawabannya terletak pada rekayasa keuangan, terutama melalui penerbitan obligasi yang disekuritisasi dan struktur pembiayaan yang semakin canggih, yang akan menjadi topik blog berikutnya.



