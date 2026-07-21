Menandai lenyapnya mimpi Ronaldo... Legenda Premier League mengumumkan pensiun

Wasit asal Inggris Anthony Taylor mengumumkan pensiun dari dunia perwasitan, setelah tirai Piala Dunia 2026 resmi ditutup, mengakhiri perjalanan karier yang membentang lebih dari dua dekade. Selama itu, ia memimpin ratusan pertandingan di level tertinggi, baik domestik, kontinental, maupun internasional.

Pertandingan terakhir Taylor berlangsung di babak 16 besar Piala Dunia, yang mempertemukan Spanyol dengan Portugal, dan berakhir dengan kemenangan timnas Spanyol lewat gol dramatis yang dicetak Mikel Merino pada masa injury time. Hasil itu membuat Cristiano Ronaldo angkat kaki dari turnamen, sebelum "La Roja" melanjutkan langkahnya menuju gelar juara.

Taylor kini berusia 47 tahun, dan sepanjang kariernya ia telah memimpin 831 pertandingan, di antaranya 432 laga di Liga Primer Inggris selama 16 musim. Ia juga menjadi wasit pada final Liga Champions Eropa 2024 antara Borussia Dortmund dan Real Madrid.

Menurut statistik "Opta", Taylor merupakan wasit dengan jumlah pertandingan terbanyak ketiga sepanjang sejarah Premier League, karena hanya dilampaui oleh Mike Dean (560 pertandingan) dan Martin Atkinson (462 pertandingan).

Dalam pernyataan pengumuman pensiunnya, sebagaimana dikutip surat kabar "The Athletic", pada Selasa hari ini, Taylor berkata, "Memimpin pertandingan di level tertinggi merupakan kehormatan besar bagi saya, tetapi tekanannya luar biasa dan sorotan tak pernah berhenti. Saya merasa waktu yang tepat telah tiba untuk mundur dan memulai babak baru dalam karier saya".

Ia menambahkan, "Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada dua asisten saya, Gary dan Adam, kepada rekan-rekan sesama wasit, serta kepada semua orang yang bekerja di sepak bola dan mendukung saya sepanjang tahun-tahun ini. Yang terpenting, saya berterima kasih kepada keluarga dan sahabat saya atas dukungan mereka yang tak pernah putus meski profesi ini menuntut pengorbanan yang besar".

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Taylor turut memimpin pertandingan pada dua edisi Piala Dunia, pertama di Qatar pada 2022, dan kedua pada turnamen terakhir. Ia juga memimpin pertandingan pada dua ajang Piala Eropa, yakni pada 2020 dan 2024.

Momen-momen paling menonjol dalam kariernya juga mencakup memimpin final Piala FA pada 2017 dan 2020, final Piala Liga Inggris pada 2015, di samping final play-off promosi ke Liga Primer Inggris pada 2018.

Di sisi lain, Howard Webb, ketua komite wasit profesional di Inggris, memuji perjalanan karier Taylor dengan mengatakan, "Selama bertahun-tahun ia membuktikan diri sebagai salah satu wasit terbaik dan tersukses yang pernah dilahirkan sepak bola Inggris. Nilainya tidak terbatas pada apa yang ia tunjukkan di dalam lapangan, tetapi ia juga menjadi teladan bagi rekan-rekannya dan bagi generasi baru wasit".

Ia menambahkan, "Profesionalisme yang ia miliki, di samping dukungannya yang berkelanjutan bagi rekan-rekannya dan para wasit muda, mencerminkan kepribadiannya yang istimewa dan kontribusinya yang besar dalam mengembangkan sistem perwasitan Inggris".