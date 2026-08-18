Real Madrid memperkenalkan pelatih asal Portugal, Jose Mourinho, sebagai pelatih baru tim pada hari Selasa ini dalam sebuah acara tidak biasa yang digelar di balik pintu tertutup, dan hanya bisa disaksikan melalui beberapa gambar yang disiarkan oleh saluran resmi Real Madrid.

Pelatih Real Madrid itu berkomentar, "Saya kembali ke rumah saya," saat tampil di samping presiden klub Florentino Perez seraya menandatangani kontraknya hingga Juni 2029.

Perkenalan Mourinho merupakan yang pertama bagi Real Madrid musim panas ini, sebuah periode di mana enam pemain bergabung dengan klub, di samping sang pelatih.

Mereka semua akan mengikuti gaya yang sama dalam perkenalan resmi mereka: di balik pintu tertutup, tanpa kehadiran suporter maupun media, dalam acara yang kehadirannya terbatas pada para direktur klub dan lingkaran dekat para pemain.

Usai seremoni perkenalan, Mourinho berbicara secara singkat kepada media resmi klub, "Ketika saya tiba di Real Madrid untuk pertama kalinya, itu bagaikan puncak kesuksesan profesional, ditambah lagi sisi emosional dan personal, jadi saya rasa fase ini lebih istimewa dibanding yang pertama."

Ia menambahkan, seperti dikutip surat kabar Spanyol "Marca", "Saya merasa ini penting, dan itu melampaui kata-kata. Saya di sini untuk membantu semua orang menjadi lebih baik dan untuk menciptakan budaya kerja, tanggung jawab, dan ambisi."

Ia melanjutkan, "Saya juga punya keinginan untuk menanamkan semangat tanggung jawab dan kehormatan dalam bekerja bersama Real Madrid."

Ia mengakhiri pernyataannya, "Yang terpenting adalah bekerja untuk Real Madrid, dan saya ingin hal itu berlaku bagi semua orang di Valdebebas. Yang bisa saya katakan kepada para suporter adalah bahwa saya adalah bagian dari kalian, saya selalu begitu sejak kepergian saya."