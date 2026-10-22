Setelah kekecewaan di Paris tahun lalu, bintang Barcelona Lamine Yamal terbang sendirian menuju ibu kota Inggris, London, dengan jet pribadi, jauh dari rombongan resmi Blaugrana, ditemani keluarga dan teman-temannya, dengan harapan dapat pulang dari panggung London Palladium dengan gelar pemain terbaik dunia.

"Mundo Deportivo" mengungkap bahwa Lamine Yamal telah memesan jet pribadi yang akan lepas landas pada Senin pagi mendatang menuju ibu kota Inggris, bersama lingkaran terdekatnya yang mencakup keluarga, teman-teman, dan tim agennya, yang ia rencanakan untuk merayakannya bersama di sana jika ia dinobatkan sebagai pemenang.

Acara ini dijadwalkan berlangsung di panggung "London Palladium" yang terkenal di kawasan West End London, di mana majalah "France Football" memberikan penghargaannya untuk ke-70 kalinya sepanjang sejarah, dan untuk tahun ketiga berturut-turut dalam kemitraan dengan Asosiasi Sepak Bola Eropa.

Yamal sebenarnya sudah merencanakan pesta besar di Paris tahun lalu, tetapi ia terpaksa kembali pada malam yang sama ketika acara digelar di panggung Châtelet, setelah penghargaan tersebut jatuh ke tangan pemain Prancis Ousmane Dembélé. Kali ini, Lamine melihat dirinya lebih beruntung, dan ia tidak akan segan-segan melakukan apa pun untuk merayakannya.

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Dua rombongan di London

Meski bepergian secara terpisah, Yamal akan didampingi rombongan resmi besar dari klub Barcelona yang dipimpin oleh presiden Joan Laporta.

Rombongan Catalan ini mencakup sejumlah besar kandidat untuk berbagai penghargaan Ballon d'Or, menegaskan dominasi Barca pada musim ini. Di kategori putra, Pau Cubarsí dan Rodri, pemain terbaik Piala Dunia terakhir, turut bersaing.

Di kategori putri, hadir para juara Eropa Cata Coll, Esmee Brugts, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Claudia Pina, dan Ewa Pajor, sementara Alexia Putellas, yang kini menjadi bintang London City Lionesses, dianggap paling berpeluang untuk dinobatkan sebagai pemenang.

Semua bertaruh pada Lamine

Terlepas dari penghargaan utama, Lamine Yamal tetap menjadi kandidat terdepan untuk memenangi penghargaan bakat muda terbaik "Kopa" untuk tahun ketiga berturut-turut, mengungguli rekan setimnya Cubarsí, seperti yang ditegaskan oleh surat kabar "Mundo Deportivo".

Di kategori putri, Vicky López tampak paling dekat untuk memenangi penghargaan yang sama, unggul atas Clara Serrajordi.

Joan García dan Cata Coll juga bersaing untuk penghargaan penjaga gawang terbaik, sementara Pere Romeu dianggap sebagai kandidat paling berpeluang untuk penghargaan pelatih sepak bola putri terbaik, sebuah kategori di mana Barcelona akan meraih penghargaan klub putri terbaik di dunia.



