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Memulai dari nol: Agen Joao Neves ungkap peran Enrique di balik layar kepindahan ke PSG

Transfers
Paris Saint-Germain
M. Godts
Luis Enrique
Prancis
Belgia
Spanyol

Niels de Jonk, agen pemain asal Belgia Mika Godts, menjelaskan latar belakang kepindahannya ke Paris Saint-Germain, meski sejumlah klub lain seperti Barcelona dan Bayern Munich turut menaruh minat pada jasanya.

Saint-Germain secara resmi mengumumkan pada Sabtu lalu perekrutan Godts, yang datang dari Ajax Amsterdam dengan kontrak hingga tahun 2031.


De Jonk mengatakan kepada surat kabar Belanda "De Telegraaf": "Paris Saint-Germain sudah mengenal Mika sejak ia masih kecil. Minat serius yang ditunjukkan klub-klub bergengsi seperti Ajax saat itu dan Paris Saint-Germain sekarang tentu bukanlah sebuah kejutan."

De Jonk secara khusus menegaskan pengaruh Luis Enrique, pelatih Saint-Germain, dalam keputusan akhir tersebut, seraya menambahkan sebagaimana dikutip jaringan "Foot Mercato": "Pembicaraannya sangat bersahabat sejak awal, penuh dengan humor, tetapi tentu saja juga berfokus pada aspek-aspek yang serius dan menyangkut sepak bola."

Ia melanjutkan: "Enrique menghargai pemain yang bisa mengisi banyak posisi, mampu bergerak ke seluruh penjuru lapangan, menemukan ruang, dan menciptakan unsur kejutan."

Ia menuntaskan pernyataannya dengan berkata: "Paris menjelaskan kepada Mika bahwa minat mereka sangat serius. Mereka menyodorkan sebuah proyek sepak bola yang jelas, dan tokoh-tokoh penting di dalam klub secara pribadi ikut berinvestasi di dalamnya."

Meski demikian, De Jonk ingin memberi peringatan kepada pemainnya: "Ia memulai dari nol di sana. Namun Mika harus membuktikan kelayakannya untuk mendapat tempat di susunan pemain inti. Di klub seperti Paris Saint-Germain, tidak ada yang gratis. Bahkan dalam sebuah transfer yang bernilai sekitar 55 juta euro."

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