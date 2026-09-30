Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, mengungkapkan kekhawatiran besarnya terhadap gagasan penjualan klub Manchester City oleh para pemiliknya, setelah klub tersebut dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diarahkan kepadanya terkait pelanggaran aturan finansial Liga Primer Inggris.

Sebuah komisi independen menyimpulkan bahwa Manchester City bersalah atas sebagian besar dakwaan yang diarahkan kepadanya, sebuah putusan yang diperkirakan akan diajukan banding oleh klub sebelum batas waktu 2 Oktober, di mana City terus membantah melakukan pelanggaran apa pun.

Hasil temuan komisi mengungkapkan bahwa klub telah menandatangani "kontrak fiktif" dengan sejumlah mitra komersial dalam sebuah skema untuk menyembunyikan pendanaan rahasia yang melebihi 830 juta pound sterling, sementara Liga Primer Inggris menegaskan bahwa City "melanggar aturan liga secara sistematis selama hampir satu dekade".

Hal ini terjadi ketika badan regulasi sepak bola independen, yang dibentuk oleh pemerintah pada 2025, menyatakan bahwa kasus ini menimbulkan "isu-isu serius", dengan mengisyaratkan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan opsi-opsi yang tersedia, termasuk mencabut lisensi kepemilikan klub dari para pemiliknya, begitu proses disipliner selesai.

Komisi diperkirakan akan menggelar sidang untuk menentukan hukuman yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, dan hukuman yang mungkin dijatuhkan berkisar antara denda finansial besar, pengurangan poin, atau pengucilan dari Liga Primer, hingga pencabutan delapan gelar yang diraih klub selama periode terkait.

Burnham: Kehilangan mereka akan menjadi bencana

Ketika Chris Mason, editor politik di stasiun penyiaran Inggris "BBC", menanyakan apakah ia khawatir dengan penjualan City oleh para pemiliknya, Burnham berkata pada hari Rabu ini: "Saya akan sangat khawatir kehilangan mereka".

Burnham, yang menjabat sebagai wali kota Greater Manchester hingga Juni lalu, menambahkan: "Mereka telah menjadi mitra utama dalam membangun Manchester modern, dan tentunya dalam membangun Manchester City menjadi kekuatan global seperti sekarang ini".

Ia melanjutkan: "Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada City Football Group dan para pemilik lainnya atas dana yang mereka gelontorkan bukan hanya untuk Stadion Etihad dan kompleks di sekitarnya, tetapi juga untuk seluruh kota", seraya menegaskan bahwa ia "sangat" yakin bahwa interaksinya dengan para pemilik klub selama masa jabatannya sebagai wali kota akan bertahan terhadap pemeriksaan.

Burnham mengisyaratkan bahwa para pemilik klub sejak 2008, di bawah kepemimpinan Sheikh Mansour, wakil perdana menteri Uni Emirat Arab, telah berinvestasi secara besar-besaran di kota tersebut.

Pembelaan untuk City dari markas Everton

Burnham menyampaikan pernyataannya dari Stadion Hill Dickinson, markas klub Everton, tim yang ia dukung, dalam sebuah ironi yang mencolok, di mana Everton sendiri pernah menghadapi masalah dengan aturan finansial ketika didakwa dan dikurangi 10 poin karena pelanggaran ringan pada November 2023, yang kemudian diringankan menjadi 6 poin setelah banding.

Burnham berkata: "Everton berada dalam posisi ini beberapa tahun lalu, dan mungkin Anda ingat bahwa saya membela Everton dalam kasus itu karena saya masih sangat yakin bahwa mereka tidak diperlakukan secara adil. Saya ingat orang-orang menyalahkan Everton saat itu, dan jika melihat ke belakang, saya rasa banyak orang akan mengatakan bahwa cara penanganan masalah itu tidak adil".

Ia menutup dengan mengatakan: "Sangat mengecewakan bahwa orang-orang tergesa-gesa dalam menjatuhkan penilaian. Banyak yang dipertaruhkan bagi para pendukung Manchester City, klub, dan kota Manchester itu sendiri, tetapi akan menjadi kesalahan jika saya turut campur".

Sebaliknya, klub Manchester City mengeluarkan sebuah pernyataan yang di dalamnya mengungkapkan "kekecewaan dan keheranannya terhadap pendapat komisi Liga Primer Inggris", seraya menegaskan bahwa mereka tidak bersalah atas semua tuduhan.



