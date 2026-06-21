Memuji kecerdasannya yang luar biasa... Rooney: Yamaal membuat hatiku bahagia

Hanya dalam waktu 45 menit, bintang Spanyol Lamine Yamal tampil gemilang dan menjadi pencetak gol pembuka dalam kemenangan telak atas Arab Saudi (4-0) hari Minggu ini, pada menit ke-10 pertandingan, sebuah gol yang juga turut membebaskan tim “La Roja” setelah tekanan akibat hasil imbang tanpa gol pada pertandingan pembuka melawan Kap Verde.

Bintang Barcelona ini mendapat pujian luas dari dunia sepak bola, dan salah satu yang memujinya adalah Wayne Rooney, legenda Manchester United dan timnas Inggris, yang berkomentar: “Saya suka Lamine Yamal, dia membuat hati saya senang. Dia memiliki kecerdasan sepak bola yang luar biasa, sesuatu yang sulit diajarkan.”

Rooney meyakini bahwa bintang Barcelona ini akan membawa perubahan signifikan dalam performa timnas Spanyol, dengan mengatakan: “Yang dia tambahkan bagi timnas Spanyol adalah kepercayaan diri. Dengan kehadirannya di tim, mereka berhasil menjuarai Kejuaraan Eropa saat usianya baru 16 tahun.”

Namun, ia kini melihat bahwa Yamal—yang memainkan peran sentral dalam kemenangan Kejuaraan Eropa dua tahun lalu—telah menjadi pemain yang lebih matang, seperti dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”.

Mantan penyerang Inggris itu menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Kini ia telah matang, dan menjadi lebih baik di usia 18 tahun, ia memberikan kepercayaan diri dan keyakinan kepada tim bahwa mereka mampu memenangkan Piala Dunia.”

Yamal turun bermain pada 20 menit terakhir pertandingan babak pertama melawan Cape Verde, namun ia tak mampu menyelamatkan La Roja yang harus puas dengan hasil imbang tanpa gol.

Sementara itu, pada pertandingan kedua melawan Arab Saudi, Yamal diturunkan sebagai starter dan berhasil mencetak gol pertama, sebelum pelatih Luis de la Fuente memutuskan untuk menariknya keluar lapangan setelah babak pertama berakhir (3-0), sebagai langkah pencegahan mengingat ia baru pulih dari cedera.

Timnas Spanyol kini bersiap menghadapi Uruguay pada Sabtu dini hari mendatang, dalam rangkaian pertandingan putaran ketiga fase grup Piala Dunia.