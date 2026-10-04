Bintang Argentina Sergio Aguero, legenda Manchester City, mengungkapkan kekagumannya pada bintang Chelsea "yang luar biasa" Cole Palmer, serta memuji dua rekrutan pelatih Xabi Alonso di bursa transfer musim panas.

Alonso menyambut sejumlah wajah baru di Stamford Bridge setelah ditunjuk sebagai manajer anyar Chelsea dengan kontrak berdurasi empat tahun.

Chelsea menggelontorkan dana hampir 350 juta pound sterling untuk lebih dari sepuluh pemain baru setelah musim mengecewakan ketika mereka hanya finis di peringkat kesepuluh Liga Primer Inggris.

Meski pengeluaran besar di barat London itu, yang mencakup transfer senilai 117 juta pound sterling untuk mendatangkan pemain Inggris Morgan Rogers, Palmer tetap menjadi pemain paling menonjol di Chelsea, menurut Aguero.

Aguero sempat bermain bersama Palmer dalam waktu singkat ketika keduanya berada di Manchester City, saat yang pertama meninggalkan Etihad Stadium pada 2021 dan yang kedua merampungkan kepindahannya ke Chelsea senilai 40 juta pound sterling pada 2023.

Palmer menampilkan awal musim yang cemerlang dengan mencetak empat gol dan menyumbang dua assist dalam tujuh pertandingan, tetapi tim Alonso hanya menempati peringkat kesepuluh dengan catatan pertahanan terburuk di liga.

Aguero mengatakan kepada situs "Stake": "Cole Palmer, Joao Pedro, dan Morgan Rogers adalah pemain-pemain bagus, tetapi meskipun kamu punya tiga penyerang hebat, jika tim tidak solid di lini tengah atau pertahanan, para penyerang bisa mencetak tiga gol dan lawan akan mencetak empat gol".

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Pertandingan akan berakhir dengan kekalahan 4-3. Untuk mempertahankan trio lini serang yang kuat, kamu juga membutuhkan struktur pertahanan yang andal di belakangnya agar tim tidak terlalu menderita".

Ia melanjutkan: "Chelsea tim yang berbahaya. Saya pernah bermain bersama Cole Palmer dan saya mengaguminya sebagai pemain. Menurut saya dia pemain yang luar biasa".

Ia menuturkan: "Ketika saya di sana, dia tidak mendapat banyak kesempatan bermain bersama City karena ada banyak pemain level tinggi yang juga sedang dalam kondisi bagus".

Pemain Argentina itu melanjutkan: "Kepindahannya ke Chelsea adalah langkah tepat karena dia butuh bermain. Menurut saya, dia pemain terbaik Chelsea saat ini. Dia bisa mencetak atau menciptakan gol kapan saja dan membuat perbedaan".

Aguero juga memuji perekrutan dua rekan senegaranya, kiper Emiliano Martinez dan gelandang Valentin Barco, yang bergabung masing-masing dari Aston Villa dan Strasbourg.

Aguero berkata: "Emiliano Martinez adalah rekrutan yang luar biasa, tetapi Chelsea kebobolan banyak gol. Tidak akan mudah di awal karena Dibu perlu mengenal rekan-rekan setimnya dan para bek, dan itu akan memakan waktu beberapa pertandingan".

Ia menambahkan: "Tetapi Dibu akan menjadi pemain yang sangat penting di banyak pertandingan karena dia mampu menentukan hasil pertandingan untuk timmu. Ini rekrutan yang luar biasa".

Ia menutup pernyataannya: "Saya juga menilai perekrutan Barco adalah langkah yang luar biasa. Dia pemain muda dengan bakat besar dan energi yang luar biasa. Begitu dia terbiasa dengan tempo permainan, dia akan tampil hebat".



