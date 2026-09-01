Pelatih kepala klub Mesir, Pyramids, asal Afrika Selatan, Rulani Mokwena, melontarkan pujian berlimpah kepada gelandang Mesir, Mohanad Lasheen, setelah menilai bahwa kemampuannya membuatnya layak bermain di salah satu klub terbesar dunia, terutama Real Madrid, usai memimpin timnya meraih kemenangan atas El Masry (1-0) pada pekan ketiga Liga Utama Mesir.

Mokwena mengatakan setelah pertandingan bahwa Lasheen memiliki potensi luar biasa, sebelum melayangkan pujian yang mencolok kepadanya dengan berkata: "Lasheen adalah pemain hebat, dia bisa bermain di Real Madrid, mungkin seandainya usianya lebih muda."

Pernyataan pelatih asal Afrika Selatan itu muncul setelah awal yang sempurna bagi Pyramids di liga, di mana tim tersebut meraih kemenangan dalam tiga pertandingan pertamanya sehingga mengoleksi 9 poin dan memuncaki klasemen kompetisi dengan nilai sempurna.

Pujian Mokwena kepada para pemain Pyramids tidak terbatas pada Lasheen saja, karena ia menggambarkan penjaga gawang Ahmed El Shenawy sebagai kiper yang menakjubkan dan tidak melakukan kesalahan, serta menganggap duet Ahmed Sami dan Mahmoud Marei sebagai duet pertahanan terbaik di Liga Mesir, sembari memuji kemampuan keduanya dalam membangun serangan dan mengeluarkan bola dari belakang.

Mokwena mempertanyakan tidak dipanggilnya Sami dan Marei ke timnas Mesir, dalam pesan yang jelas kepada tim pelatih yang dipimpin oleh Hossam Hassan, dan ia juga menempatkan pemain Maroko, Mohamed Chibi, di antara pemain terbaik Liga Mesir.

Namun, Lasheen mendapatkan kalimat paling menonjol dari pelatihnya, yang melihat pada gelandang Mesir itu karakteristik yang melampaui batas-batas liga lokal, dengan menganggap bahwa potensi teknisnya membuatnya mampu bermain di level klub-klub papan atas dunia.

Lasheen memiliki pengalaman internasional yang besar bersama timnas Mesir, setelah menjadi salah satu elemen utama sepanjang perjalanan Mesir di Piala Dunia, dan tampil dalam generasi yang meraih pencapaian lolos ke babak 16 besar sebelum tersingkir menghadapi Argentina dalam duel yang dramatis.