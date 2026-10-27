Jurnalis Kolombia Pacho Andrade memicu kontroversi luas setelah mengungkap pilihan-pilihannya dalam pemungutan suara Ballon d'Or 2026, sebelum mengambil langkah yang semakin menambah pertanyaan tentang daftarnya, setelah ia menghapus unggahan yang di dalamnya ia mengungkap pilihannya melalui akunnya di platform X.

Daftar tersebut memicu reaksi luas di media olahraga, akibat urutan sejumlah bintang terkemuka, selain hadirnya nama-nama tak terduga dalam sepuluh pemain terbaik dunia, yang membuka pintu perdebatan seputar kriteria pemilihan yang digunakan perwakilan Kolombia di panel pemungutan suara.

Menurut situs Prancis "Foot Mercato", pemilihan penyerang Meksiko Julian Quiñones dalam daftar tersebut, berikut penempatan Luis Diaz dan Willian Pacho, menjadi salah satu poin paling mencolok yang memicu kritik, sementara penempatan Lamine Yamal menarik perhatian setelah ia berada di luar tiga besar.

Kane di puncak dan Messi unggul atas Yamal

Andrade memilih penyerang Bayern Munich Harry Kane di posisi pertama, sehingga memberinya 15 poin, lalu Rodri di urutan kedua dengan 12 poin, kemudian Kylian Mbappe di posisi ketiga dengan 10 poin.

Lionel Messi menempati posisi keempat dengan 8 poin, unggul atas Lamine Yamal yang berada di urutan kelima dengan 7 poin, lalu Erling Haaland di urutan keenam, dan Ousmane Dembele, pemegang gelar edisi sebelumnya, di posisi ketujuh.

Luis Diaz berada di posisi kedelapan, disusul Willian Pacho di urutan kesembilan, sementara Julian Quiñones melengkapi daftar sepuluh besar di posisi kesepuluh.

Menurut yang diberitakan "Foot Mercato", kontroversi meningkat setelah Andrade menghapus unggahan yang di dalamnya ia mengungkap pilihan-pilihannya, tanpa memberikan penjelasan publik terdokumentasi atas keputusan penghapusan tersebut hingga waktu laporan ini diterbitkan.







