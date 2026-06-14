Memprediksi juara tiga kali berturut-turut... Seorang ilmuwan Jerman memilih tim yang tak terduga sebagai juara Piala Dunia 2026

Seorang ahli matematika asal Jerman, yang sebelumnya berhasil memprediksi dengan tepat ketiga pemenang dalam tiga edisi terakhir Piala Dunia, telah menyampaikan prediksinya untuk edisi 2026.

Menurut surat kabar "The Sun", pakar asal Jerman yang tinggal di Inggris, Joachim Clement, menetapkan beberapa kriteria untuk memilih juara Piala Dunia, dan prediksinya terbukti akurat dalam tiga edisi terakhir.

Dalam wawancaranya dengan CBS, ia mengatakan: "Jika Anda memiliki populasi yang lebih besar di negara Anda, Anda akan memiliki kumpulan talenta yang lebih besar yang dapat Anda manfaatkan."

Faktor kedua yang disebutkan Clement adalah iklim, di mana ia mengatakan: "Anda harus bisa bermain sepak bola sepanjang tahun; jika cuacanya terlalu panas atau terlalu dingin, Anda tidak akan bisa memainkannya, dan ini memberi Anda kelemahan alami."

Dia juga membahas faktor ketiga: "Tidak cukup hanya memiliki kumpulan talenta yang besar, tetapi Anda juga harus memiliki sekolah dan lapangan latihan, dan sebagainya, untuk mengembangkan mereka menjadi pemain kelas dunia."

Sedangkan unsur keempat dan terakhir adalah peringkat FIFA, di mana ia mengatakan: "Unsur keempat adalah peringkat FIFA dunia saat ini, hanya untuk mendapatkan gambaran tentang tim-tim yang memiliki generasi pemain yang baik saat ini."

Saat membahas pilihannya untuk tahun 2026, Clement mengatakan: "Saya memilih tim yang tidak termasuk di antara favorit kali ini. Belanda adalah salah satu negara yang secara konsisten tampil melebihi ekspektasi."

Ahli matematika itu mengakui bahwa "kekuatan sepak bola besar seperti Brasil, Argentina, Jerman, Prancis, dan Spanyol semuanya memiliki peluang yang jelas."

Sebelum menambahkan: "Namun, ada tim yang secara konsisten mengungguli pesaingnya, meskipun mereka seharusnya tidak sekuat yang sebenarnya, dan salah satunya adalah Belanda."

Dia melanjutkan: "Mereka belum pernah memenangkan Piala Dunia, namun mereka sudah mencapai tiga final Piala Dunia, dan ini benar-benar menunjukkan budaya dan proses yang mereka terapkan dalam mengembangkan bakat."

Dia menambahkan: "Saya pikir mereka memiliki tim yang tidak memiliki bintang sejati seperti Messi di Argentina, tetapi mereka memiliki tim dengan performa yang sangat merata dari semua pemain di tim."

Dia menyimpulkan: "Jadi tidak ada kelemahan yang nyata, dan hal kedua adalah mereka memiliki pertahanan yang sangat baik. Dalam sepak bola, lebih dari kebanyakan olahraga lainnya, pepatah bahwa serangan memenangkan pertandingan tetapi pertahanan memenangkan kejuaraan, benar-benar berlaku dalam sepak bola khususnya."

Tim asuhan Ronald Koeman akan memulai perjalanan mereka di turnamen ini malam ini dengan menghadapi Jepang di Stadion Dallas, dan grup ini juga mencakup Swedia dan Tunisia.