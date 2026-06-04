Memphis Depay tidak dipanggil: 'Saya akan menempatkannya di lini depan timnas Belanda bersama Malen'

Theo Janssen menilai Memphis Depay belum cukup baik untuk menjadi ujung tombak timnas Belanda di Piala Dunia. Pelatih amatir dan analis ini memaparkan susunan penyerang ideal tim Oranje dalam program De Oranjezomer.

''Memphis adalah pemain penting. Pemain terpenting dalam hal mencetak gol untuk timnas Belanda. Tapi jika saya menyusun susunan pemain, Memphis tidak akan masuk di dalamnya'', menurut Janssen, pencetak gol terbanyak sepanjang masa Oranje saat ini belum cukup baik untuk posisi starter.

''Saya akan menempatkan Brian Brobbey di samping Donyell Malen. Dengan Cody Gakpo di bawahnya,'' saran analis ini kepada Ronald Koeman. ''Saya akan bermain dengan cara lain, sistem yang berbeda. Karena di Belanda terlihat bahwa permainan sepak bolanya memang tidak terlalu bagus. Melawan Aljazair, penciptaan peluangnya masih oke.''

Janssen menyaksikan Oranje kalah 0-1 dari Aljazair dalam pertandingan perpisahan tersebut. ''Itu tidak memberikan perasaan yang baik menjelang Piala Dunia. Pertandingan itu bisa diterima. Menurut saya, ada dua belas pergantian pemain. Hampir semua orang bermain. Itu sudah luar biasa.''

''Dan kamu ingin berpamitan dengan cara yang menyenangkan. Untuk rakyat Belanda, kamu ingin menampilkan pertandingan yang bagus. Dan itu tidak kamu lakukan. Jadi semua orang sekarang pergi ke Piala Dunia dengan perasaan: 'mudah-mudahan saja tidak?''', kata Janssen yang agak skeptis.

Mantan gelandang itu, bagaimanapun, tidak keberatan dengan posisi starter untuk Memphis dan Malen. ''Dalam sistem dengan dua penyerang, mereka bisa bermain bersama dengan baik. Dalam sistem dengan tiga penyerang, Malen di sayap kanan jadi agak sulit, dia harus bermain di tengah.''

Malen mendapat tempat di starting line-up dari Koeman saat melawan Aljazair. Memphis masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua dan Wout Weghorst masuk sesaat sebelum pertandingan berakhir. Itu tidak cukup untuk menghindari kekalahan di kandang sendiri.