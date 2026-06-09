Memphis Depay pun tak tampil meyakinkan: para pemain cadangan timnas Belanda tampil memalukan

Tim cadangan tim nasional Belanda kalah 1-2 dalam pertandingan persahabatan melawan tim cadangan Uzbekistan. Hal ini terungkap dari laporan berbagai media Belanda yang hadir di Amerika Serikat.

Pertandingan persahabatan kedua ini berlangsung segera setelah kemenangan 2-1 yang sulit diraih tim utama, berkat dua tendangan penalti yang dieksekusi oleh Cody Gakpo.

Dalam pertandingan tertutup yang tidak disiarkan secara langsung dan berlangsung dua babak masing-masing 30 menit, Mats Wieffer mencetak gol untuk Belanda.

Selama pertandingan kedua melawan Uzbekistan, Memphis Depay diturunkan sebagai penyerang. Pemain bintang Corinthians itu bermain selama setengah jam dan menurut para penonton, penampilannya tidak meyakinkan.