Memphis Depay mendapat kabar baik, namun Piala Dunia tetap menjadi perlombaan melawan waktu

Ada secercah harapan bagi Memphis Depay. ESPN melaporkan bahwa penyerang berusia 32 tahun itu akan kembali masuk dalam skuad Corinthians pekan ini, yang akan bertanding melawan Barra FC di Piala Brasil.

Memphis, yang sedang memulihkan diri dari cedera paha, dapat bermain maksimal setengah jam dalam pertandingan yang berlangsung pada Kamis malam hingga Jumat dini hari. Corinthians masih akan memainkan enam pertandingan lagi sebelum Piala Dunia dimulai.

Pemain asal Belanda ini pun tak punya banyak waktu lagi untuk meyakinkan Ronald Koeman soal kebugarannya. Pelatih timnas itu sebelumnya sudah memberi isyarat bahwa hanya pemain yang benar-benar bugar yang berpeluang masuk dalam skuad final Piala Dunia.

Karena kemunduran selama masa pemulihan, Corinthians mendatangkan seorang fisioterapis asal Spanyol ke Brasil untuk mempercepat proses rehabilitasi. Memphis masih mengenal Fermín Valera Garrido dari masa mereka bersama di Atlético Madrid.

Memphis telah tampil dalam 12 pertandingan untuk Corinthians musim ini, dengan hasil satu gol dan satu assist. Pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Belanda ini terakhir kali bermain untuk klubnya pada 1 Maret.

Koeman akan mengumumkan skuad finalnya untuk Piala Dunia pada 25 Mei. Jadi, kita harus menunggu apakah Memphis, yang telah mencatatkan 108 penampilan internasional, akan pulih sebelum waktu itu.

Timnas Belanda akan membuka Piala Dunia pada 14 Juni melawan Jepang. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Swedia (20 Juni) dan Tunisia (26 Juni) dalam pertandingan grup.