Memphis Depay tampaknya baru bisa kembali bermain untuk Corinthians paling cepat pada pertengahan November, menurut laporan edisi Brasil dari ESPN. Penyerang berusia 32 tahun itu mengalami cedera paha lebih dari sepekan lalu dan untuk sementara harus menepi.

Memphis mengalami cedera otot tersebut saat berlatih pada Minggu pekan lalu, 18 Oktober. Akibatnya, ia sudah absen dalam laga liga melawan Vasco da Gama akhir pekan lalu, yang berakhir dengan kekalahan 3-2.

Absennya diperkirakan tidak berhenti di situ. ESPN menulis bahwa di balik layar kompleks latihan, "ada pesimisme mengenai kemungkinan ia kembali untuk pertandingan-pertandingan sebelum jeda internasional berikutnya".

Memphis dipastikan absen dalam laga liga melawan Mirassol akhir pekan ini, pada malam Jumat menuju Sabtu. Ia juga tampaknya harus melewatkan pertandingan melawan São Paulo pada malam 4 menuju 5 November. Karena itu, kemungkinan besar Memphis baru tersedia kembali pada 18 November, saat Corinthians menghadapi Botafogo.

Belum jelas apakah Memphis masuk dalam pertimbangan untuk dipanggil ke tim nasional Belanda pada jeda internasional mendatang, dan apakah cedera ini berpengaruh terhadap hal itu. Pada jeda internasional sebelumnya, pelatih tim nasional Xavi Hernández memutuskan untuk tidak memanggilnya.

ESPN juga melaporkan bahwa ada "suasana keterasingan" di sekitar Memphis di kompleks latihan Corinthians. Hal itu sebagian besar berkaitan dengan kisah panjang seputar perpanjangan kontraknya pada awal tahun ini. Ketidakhadirannya untuk membantu tim pada periode saat ini, ketika klub tengah berjuang menghindari degradasi, juga tidak membantu.

Sejumlah pemain dan anggota staf bahkan memanggilnya "Mickey", merujuk pada Mickey Mouse. "Terutama karena posisi istimewanya dibandingkan dengan pemain lain," tulis ESPN.