Memphis Depay mencapai kesepakatan dan membubuhkan tanda tangan pada kontrak hingga pertengahan 2028

Memphis Depay bertahan di Corinthians, demikian dikonfirmasi presiden klub Osmar Stabile. Striker tim nasional Belanda itu telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2028. Pada Senin, sudah menjadi jelas bahwa Memphis hampir mencapai kesepakatan dengan klub tersebut.

Pekan lalu, perpanjangan kontrak Memphis di Corinthians tampak sudah beres, sampai presiden Stabile membatalkan kesepakatan itu pada saat-saat terakhir. Menurut sumber yang dekat dengan manajemen, alasan klub mencoret perpanjangan tersebut adalah karena hal itu akan berarti perlakuan yang tidak setara dibandingkan dengan para pemain lain dalam skuad.

Memphis bereaksi secara terbuka dengan sangat kesal terhadap situasi itu dan menyatakan tidak akan membiarkannya begitu saja. Sehari kemudian, ESPN melaporkan bahwa Memphis menuntut 30 juta euro dari klub Brasil tersebut.

Kini kedua pihak tetap berhasil mencapai kata sepakat dan kesepakatan pun telah tercapai. Itu terutama karena Memphis ternyata bersedia membuat konsesi besar.

UOL pada Senin pertama-tama menulis bahwa Corinthians masih berutang kepada Memphis sebesar 7 juta euro. Sang striker bersedia melepaskan bunga yang harus dibayarkan klub atas jumlah tersebut.

Selain itu, Memphis disebut akan melepas klausul yang mewajibkan Corinthians mengumpulkan 2,5 juta euro melalui kontrak komersial terkait kampanye iklan dan penjualan produk berlisensi.

Konsesi terbesar diberikan Memphis pada gajinya. Sebelumnya, mantan pemain antara lain PSV dan Manchester United itu telah menyepakati gaji 9 juta euro per tahun dengan klub, tetapi kini timnya mengajukan proposal balasan sebesar 7 juta euro per tahun.

Menurut sumber yang dekat dengan klub, sejak awal memang sudah menjadi niat Stabile untuk bernegosiasi mengenai kesepakatan baru. “Semuanya baik-baik saja. Kami telah bekerja keras untuk kesepakatan ini. Nilainya turun. Ini yang terbaik untuk Corinthians,” kata Stabile.