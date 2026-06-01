Memphis Depay memberikan kejelasan mengenai kondisi kebugarannya menjelang Piala Dunia bersama tim nasional Belanda

Memphis Depay membahas kondisi kebugarannya saat diwawancarai ESPN pada hari Senin. Penyerang berusia 32 tahun itu sempat absen cukup lama akibat cedera otot, namun kini telah kembali beraksi dan masuk dalam skuad Timnas Belanda untuk Piala Dunia.

Memphis mengalami cedera tersebut pada akhir Maret. Akibatnya, ia absen dalam laga internasional Belanda melawan Norwegia dan Ekuador, serta 15 pertandingan klubnya, Corinthians.

Seminggu yang lalu ia kembali bermain dan beberapa hari kemudian diumumkan bahwa Memphis masuk dalam skuad Piala Dunia yang dipimpin pelatih Ronald Koeman. Di ESPN, penyerang tersebut ditanya pada hari Senin apakah ini merupakan perlombaan melawan waktu.

“Kalian tentu tidak tahu apa yang terjadi di balik layar,” jawabnya, lalu ia enggan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. “Itu urusan di balik layar, kalau tidak, kalian pasti punya akses ke sana, kan? Sayangnya, kalian tidak memilikinya.”

“Tapi bagi dunia luar, mungkin masih banyak tanda tanya. Apa yang terjadi? Kapan dia fit? Apakah dia benar-benar fit? Apa yang dia lakukan?”

“Saya telah berlatih sangat keras. Saya harus akui, saya tidak terlalu peduli dengan data. Soal kilometer dan jarak… Orang-orang kadang menganggap itu penting. Tapi jika kita melihat datanya, semuanya sudah sejalan. Pada akhirnya, yang penting adalah memenangkan pertandingan dan bermain dengan baik.”

Selain itu, tubuhnya sendiri juga terasa baik, kata Memphis. “Perasaan saya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Sebenarnya sama seperti yang baru saja saya katakan. Saya merasa baik dan senang bisa bergabung dengan tim. Pada bulan Maret, tentu saja saya tidak bisa ikut, tapi sekarang bisa. Sekarang saya akan bekerja menuju Piala Dunia dengan penuh semangat.”