Memphis Depay kemungkinan akan bersaing dengan seorang penyerang dari Eredivisie di Corinthians

Danilo Pereira da Silva ingin melanjutkan kariernya bersama Corinthians. Hal itu diungkapkan oleh penyerang berusia 27 tahun dari NEC Nijmegen tersebut dalam wawancara dengan ESPN Brasil.

NEC dapat secara permanen mengambil alih Danilo dari Rangers setelah musim ini, di mana ia terikat kontrak hingga pertengahan 2028. Besarnya opsi pembelian tersebut belum diketahui.

Namun, kemungkinan besar masa tinggal Danilo di Nijmegen hanya akan berlangsung selama enam bulan. Mantan penyerang Ajax dan Feyenoord ini gagal merebut posisi starter di bawah asuhan pelatih Dick Schreuder.

Danilo sendiri juga melihat ke depan, seperti yang ia ungkapkan dalam sebuah wawancara. Mantan pemain timnas junior ini terbuka untuk kembali ke Brasil.

Corinthians sudah menghubungi Danilo pada musim dingin lalu, dan dia ingin mewujudkan keinginannya itu. “Itu akan menjadi kehormatan bagi saya. Saya lahir di Itaquera, tidak bisa dihindari: Corinthians sudah mengalir dalam darah saya. Seluruh keluarga saya adalah pendukung fanatik.”

Jika Danilo benar-benar pindah ke Corinthians, ia bisa bersaing dengan pencetak gol terbanyak sepanjang masa Belanda.

Namun, Memphis Depay harus memperpanjang kontraknya yang akan berakhir. Diperkirakan ia akan melakukan negosiasi dengan klub dalam beberapa bulan ke depan.