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Adhe Makayasa
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Memphis Depay beri Corinthians yang terancam degradasi kabar baik besar soal cedera jelang derbi Sao Paulo, sementara Jesse Lingard tingkatkan intensitas pemulihan dari patah tulang rusuk

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Penyerang Belanda Memphis Depay kian dekat untuk kembali bermain pada saat yang tepat bagi Corinthians, raksasa Brasil yang tengah kesulitan, menjelang duel kasta tertinggi melawan rivalnya, Sao Paulo, pada Rabu. Sementara itu, mantan rekan setimnya di Manchester United, Jesse Lingard, juga mulai menjalani latihan ringan di luar ruangan dalam proses pemulihan dari retak ringan pada tulang rusuk.

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Penyerang Belanda kembali berlatih bersama skuad

Corinthians mengonfirmasi melalui situs resminya pada Minggu bahwa Depay mengikuti sebagian sesi latihan bersama tim saat memasuki tahap akhir transisi fisiknya. Setelah absen dalam dua pertandingan terakhir klub akibat edema otot pada hamstring kanannya, penyerang itu semakin diperkirakan masuk skuad untuk derbi Majestoso di Vila Belmiro. Kembalinya Depay memberi pelatih kepala Clarence Seedorf opsi penting di lini serang.

Penanggung jawab medis memaparkan perkembangan pemulihan

Sementara pemain asal Belanda itu semakin dekat untuk kembali bertanding, gelandang serang asal Inggris Lingard masih sedikit tertinggal dalam pemulihannya dari patah tulang rusuk dan sejauh ini baru diizinkan mengikuti pemanasan tanpa kontak fisik. Sementara itu, bek Gabriel Paulista dan gelandang Raniele masih berada pada tahap awal program rehabilitasi masing-masing.

Memberikan kabar menyeluruh tentang kondisi para pemain dalam wawancara dengan Corinthians TV, koordinator fisioterapi klub Bruno Gorgatte mengatakan: "Memphis mengikuti sebagian sesi latihan hari ini. Setelah pulih, ia menjalani seluruh protokol klinis dan melanjutkan tahap transisinya.

"Raniele dan Gabriel (Paulista) masih menjalani perawatan untuk cedera mereka; keduanya sudah berada di lapangan untuk menjalani fisioterapi. Lingard ikut dalam pemanasan, tetapi masih berlatih secara individu, terpisah dari kelompok, untuk menghindari kontak fisik."

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Kemenangan terbaru menghidupkan kembali harapan bertahan

Kabar positif dari ruang perawatan datang tak lama setelah Seedorf akhirnya meraih kemenangan pertamanya sebagai pelatih pada Jumat malam. Gol-gol Matheus Bidu dan Kaio Cesar pada babak kedua memastikan kemenangan kandang 2-0 atas Mirassol yang bermain dengan sepuluh orang pada pekan ke-33 di Neo Quimica Arena.

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04 Nov 2026

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Tambahan tiga poin penting itu mengakhiri rentetan tanpa kemenangan yang berlangsung sejak kemenangan 1-0 atas Rosario Central di Copa Libertadores pada 20 Agustus, sebuah periode buruk yang pada akhirnya membuat mantan pelatih Fernando Diniz kehilangan pekerjaannya. Meski Corinthians masih berada di zona degradasi Campeonato Brasileiro Serie A, tepatnya di posisi ke-17 dengan 36 poin dari 33 pertandingan, kemenangan pada Jumat membuat mereka hanya terpaut satu poin dari Mirassol di posisi ke-16.

Laga-laga krusial menentukan perjuangan menghindari degradasi

Kembalinya Depay akan sangat memperkuat upaya Corinthians untuk bertahan menjelang rangkaian laga akhir musim yang berat, dimulai dengan pertandingan melawan Sao Paulo pada Rabu, 4 November. Setelah derbi tengah pekan itu, tim asuhan Seedorf akan menjamu Botafogo pada 18 November sebelum bertandang menghadapi Atletico Mineiro sepekan kemudian. Meraih hasil positif dalam laga-laga berat tersebut sangat penting agar klub bisa keluar dari empat posisi terbawah sebelum musim berakhir.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.