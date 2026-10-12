Paris Saint-Germain memimpin klasemen Liga Champions setelah kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava, namun mereka akan menghadapi lawan yang jauh lebih sulit pada Rabu mendatang.

Sang juara Eropa akan bertandang ke Inggris untuk menghadapi Manchester City dalam laga puncak Eropa yang sangat dinantikan.

Pertandingan tersebut akan dipimpin oleh seorang pengadil asal Jerman, setelah Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA)mengumumkan penunjukan Sven Jablonski untuk memimpin laga pada matchday kedua Liga Champions ini, dengan dibantu oleh dua rekan senegaranya, Eduard Beitinger dan Christian Dietz.

Ini akan menjadi kali pertama Jablonski memimpin pertandingan Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Pertandingan berikutnya MCI Champions League 15.00 PSG

Meski demikian, ia pernah memimpin laga Manchester City di kompetisi antarklub Eropa paling bergengsi tersebut, yakni pada musim lalu, saat mereka kalah di markas Bodo/Glimt (1-3) pada fase grup.

Terakhir, para suporter Prancis menyaksikan Jablonski dalam sebuah pertandingan musim ini, ketika ia memimpin laga leg pertama babak play-off kualifikasi Liga Champions antara Fenerbahce dan Olympique Lyon (1-1).