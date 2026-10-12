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Manchester City goal 2026-27 Erling HaalandGetty
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Memori buruk bagi tim Inggris: pengumuman wasit laga puncak Manchester City vs Paris Saint-Germain

Manchester City vs Paris Saint-Germain
Manchester City
Paris Saint-Germain
Champions League
Inggris
Prancis

Laga puncak yang dinanti

  Paris Saint-Germain memimpin klasemen Liga Champions setelah kemenangan telak 6-1 atas Slovan Bratislava, namun mereka akan menghadapi lawan yang jauh lebih sulit pada Rabu mendatang.

 Sang juara Eropa akan bertandang ke Inggris untuk menghadapi Manchester City dalam laga puncak Eropa yang sangat dinantikan.

 Pertandingan tersebut akan dipimpin oleh seorang pengadil asal Jerman, setelah Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA)mengumumkan penunjukan Sven Jablonski untuk memimpin laga pada matchday kedua Liga Champions ini, dengan dibantu oleh dua rekan senegaranya, Eduard Beitinger dan Christian Dietz.

Ini akan menjadi kali pertama Jablonski memimpin pertandingan Paris Saint-Germain di Liga Champions.

Meski demikian, ia pernah memimpin laga Manchester City di kompetisi antarklub Eropa paling bergengsi tersebut, yakni pada musim lalu, saat mereka kalah di markas Bodo/Glimt (1-3) pada fase grup.

 Terakhir, para suporter Prancis menyaksikan Jablonski dalam sebuah pertandingan musim ini, ketika ia memimpin laga leg pertama babak play-off kualifikasi Liga Champions antara Fenerbahce dan Olympique Lyon (1-1).

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