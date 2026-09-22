Memiliki sekitar 19 miliar euro: pemain terkaya di dunia "menganggur" dan menanti kontrak baru

Sebuah laporan media mengungkap pada hari Selasa ini tentang masalah nyata yang dihadapi pesepakbola terkaya di dunia, setelah ia kini tak lagi memiliki klub.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa Faiq Bolkiah, yang dianggap sebagai pesepakbola terkaya di dunia, kini tanpa tim setelah kontraknya dengan klub Ratchaburi yang berlaga di Liga Thailand berakhir.

Bolkiah, anggota keluarga kerajaan Brunei yang lahir di Amerika, pada jenjang usia junior dan muda bermain untuk Chelsea, Southampton, dan Leicester City, sebelum pindah ke Portugal melalui pintu klub Maritimo.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Bolkiah, yang berusia 28 tahun, telah bermain 6 pertandingan bersama timnas Brunei dan menjadi kapten timnas negaranya.

Kekayaan bersih Faiq Bolkiah mencapai lebih dari 18,698 miliar euro karena ia adalah keponakan Sultan Brunei.

Ia lahir pada 9 Mei 1998 di Los Angeles, California, dan merupakan putra Pangeran Jefri Bolkiah. Ia memiliki saudari kembar bernama Kiana, serta setidaknya 15 saudara dan saudari tiri dari pihak ayahnya. Ia memegang kewarganegaraan Brunei sekaligus kewarganegaraan Amerika, dan menempuh pendidikan di Britania Raya.

Faiq Bolkiah kini tanpa tim setelah kontraknya dengan klub Ratchaburi yang berlaga di Liga Thailand berakhir, di mana ia tidak menandatangani kontrak dengan klub mana pun selama bursa transfer musim panas terakhir.

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