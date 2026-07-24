Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), Gianni Infantino, mengirim pesan ucapan selamat resmi kepada Presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Claudio Tapia, meski tim negaranya kalah di final Piala Dunia 2026 dari Spanyol dengan skor satu gol tanpa balas setelah perpanjangan waktu.

Federasi Sepak Bola Argentina melalui situs resminya memublikasikan isi pesan yang dikirim Infantino kepada Tapia, yang memuat pujian besar atas perjalanan timnas Albiceleste di turnamen tersebut, meski ada kontroversi yang mengiringi tim itu selama laga-laga Piala Dunia.

Pujian atas Kerja Keras Argentina

Infantino berkata dalam pesannya: "Di stadion New York-New Jersey yang megah, Argentina meraih medali perak di Piala Dunia 2026, setelah final yang menegangkan melawan Spanyol. Saya ingin kembali menyampaikan ucapan selamat sehangat-hangatnya atas keberhasilan penting bagi sepak bola Argentina ini. Piala Dunia akan tetap dikenang sebagai perayaan sepak bola yang tak terlupakan, ditandai dengan pertandingan-pertandingan luar biasa, kemunculan bakat-bakat baru, kehadiran bintang-bintang olahraga terbesar, dan atmosfer istimewa di stadion-stadion yang dipenuhi penonton."

Presiden FIFA itu memuji penampilan yang ditunjukkan timnas Argentina, dan menganggap perjalanan mereka berkontribusi besar terhadap kesuksesan turnamen, dengan mengatakan: "Penampilan luar biasa Albiceleste berkontribusi secara menentukan dalam menjadikan edisi ini sebuah ajang istimewa yang menarik jutaan penggemar sepak bola di seluruh dunia."

Infantino meminta Tapia untuk menyampaikan ucapan selamatnya kepada seluruh anggota timnas, dengan mengatakan: "Saya mengirim ucapan selamat yang tulus kepada setiap orang yang berkontribusi dalam meraih hasil luar biasa ini: para pemain, pelatih Lionel Scaloni, staf teknis dan medis, serta tentu saja banyaknya pendukung yang mendukung dan menyemangati tim sepanjang turnamen."

Ia menambahkan: "Pencapaian-pencapaian ini selalu merupakan buah dari kerja keras, profesionalisme, dan perhatian besar terhadap detail, tetapi juga merupakan hasil dari gairah, komitmen, dan kecintaan terhadap olahraga yang luar biasa ini. Semua itu menjadi pertanda masa depan yang sangat menjanjikan, dan tanpa diragukan lagi membuka jalan bagi lebih banyak keberhasilan besar untuk sepak bola Argentina."

Di penutup pesannya, Infantino menyampaikan kata-kata bersahabat kepada Tapia, yang juga menjabat sebagai anggota dewan Federasi Sepak Bola Internasional, dengan mengatakan: "Saya mendoakan segala keberuntungan untuk Anda di laga-laga mendatang, dan berharap dapat segera bertemu Anda."

Ini bukan kali pertama Infantino mengirim pesan kepada Argentina setelah berakhirnya Piala Dunia, sebab ia mengirim kata-kata serupa melalui akunnya di platform Instagram pada Selasa lalu.

Infantino Mengabaikan Kontroversi

Infantino tidak menyinggung dalam pesannya soal kontroversi yang mengiringi perjalanan timnas Argentina di turnamen tersebut, meski ada kritik yang dilontarkan sejumlah tim dan pengamat terkait keputusan-keputusan wasit yang memunculkan tanda tanya.

Hossam Hassan, Direktur Teknik timnas Mesir, sebelumnya telah mengkritik sejumlah keputusan wasit setelah timnya tersingkir menghadapi Argentina di babak 16 besar, dan menilai bahwa beberapa situasi menguntungkan sang juara dunia sebelumnya.

Sejumlah momen selama turnamen juga memicu kontroversi luas, ditambah adegan-adegan yang terjadi setelah final, setelah sejumlah pemain Argentina menuai kritik akibat gesekan dengan para pemain Spanyol.

Pertandingan final menyaksikan banyak peristiwa kekerasan, terutama pengusiran Enzo Fernandez setelah tekelnya yang keras terhadap Pau Cubarsi, ditambah aksi Leandro Paredes yang menyerang sebagian pemain timnas Spanyol setelah peluit panjang dibunyikan.

Kontroversi tidak berhenti sampai di situ, bahkan para pemain Argentina memutuskan untuk menuju ke arah pendukung mereka dan tidak menyaksikan pengangkatan trofi oleh timnas Spanyol, dalam sebuah momen yang memicu kontroversi.

FIFA mengumumkan pembukaan penyelidikan resmi atas adegan-adegan yang terjadi setelah pertandingan final.

FIFA menyatakan dalam pernyataannya: "Setelah mengevaluasi laporan-laporan pertandingan final Piala Dunia antara Spanyol dan Argentina, dan sejalan dengan Pasal 36 Kode Disiplin FIFA, Komite Disiplin telah menunjuk seorang jaksa disiplin dan etika untuk menyelidiki potensi pelanggaran kode terkait peristiwa pasca pertandingan."

Pernyataan itu menambahkan: "Rincian tambahan akan disampaikan oleh Komite Disiplin FIFA segera setelah laporan jaksa selesai."

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