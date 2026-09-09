Bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, mengangkat klub Arab Saudi tersebut ke puncak sepak bola dunia setelah memecahkan sebuah rekor yang bertahan selama 87 tahun.

Al Nassr menjamu Abha pada hari Rabu ini, di Stadion Al-Awwal Park, di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, pada pekan keenam ajang Liga Roshn.

Pada menit ke-22 laga, Ronaldo membuka keunggulan bagi tim ibu kota tersebut, setelah menyambar bola silang yang dikirimkan pemain Brasil, Angelo, dari sepak pojok, ke dalam gawang lewat sundulan kepala.

Menurut saluran "Thmanyah" yang menyiarkan Liga Arab Saudi, Al Nassr menyamai rangkaian mencetak gol terpanjang dalam sejumlah pertandingan beruntun di ajang liga domestik dalam sejarah sepak bola dunia, yang sebelumnya tercatat atas nama River Plate dari Argentina.

Anda dapat mendiskusikan berbagai topik dan berita secara lebih mendalam di forum Kooora

Klub Argentina tersebut berhasil mencetak gol dalam 93 pertandingan beruntun di ajang liga domestik, antara tahun 1936 dan 1939, dan rekor ini tetap bertahan hingga dipecahkan oleh klub Al Nassr setelah 87 tahun.

Al Nassr mencapai catatan mencetak gol pada pertandingan ke-93 secara beruntun di ajang Liga Roshn saat menghadapi Abha, setelah memulai rangkaian tersebut pada 8 Desember 2023, dalam kemenangan atas Al Riyadh 4-1.

Al Nassr memiliki peluang emas untuk memimpin sendirian rangkaian tersebut, ketika bertandang ke markas Al Khaleej, pada hari Sabtu mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan ketujuh Liga Roshn.