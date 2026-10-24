Barcelona berada di depan peluang untuk menorehkan babak yang belum pernah terjadi dalam sejarah La Liga Spanyol, ketika menjamu Real Madrid, di mana klub Catalan itu berusaha meraih kemenangan kesepuluh secara beruntun sejak awal musim, dalam pencapaian yang belum pernah diraih tim mana pun dalam sejarah kompetisi.

Barcelona telah menjadi tim kedua saja yang memenangi sembilan pertandingan pertamanya dalam satu musim La Liga, setelah Real Madrid yang meraih pencapaian serupa pada musim 1968-1969.

Namun, menurut statistik "Opta", meraih kemenangan kesepuluh akan memberikan pasukan Barca sebuah angka bersejarah baru, setelah semua tim gagal mewujudkan awal sempurna ini sepanjang sejarah turnamen.

Ambisi Barcelona tidak terbatas pada memecahkan rekor, melainkan meluas hingga merebut kembali keunggulan atas rival mereka di markasnya, dalam skenario yang mengingatkan kembali pada era pelatih Pep Guardiola, yang menjadi saksi terakhir kalinya tim meraih 3 kemenangan beruntun di kandangnya atas Real Madrid di liga.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Barcelona menang dalam dua pertandingan terakhir yang dimainkan di stadionnya melawan tim ibu kota itu di La Liga, dan kini berada sejauh satu kemenangan dari mengulang pencapaian yang hanya terwujud satu kali selama abad kedua puluh satu, antara tahun 2008 dan 2010, ketika Guardiola memimpin tim.

Namun, tugas tuan rumah tidak akan mudah menghadapi Real Madrid, yang telah memulihkan sebagian besar kekuatannya dalam kunjungan-kunjungan terakhirnya ke stadion Barcelona.

Tim ibu kota itu meraih 3 kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir di luar kandangnya melawan Barca di liga, jumlah kemenangan yang sama dengan yang dicatatnya selama 16 kunjungan sebelumnya ke stadion Camp Nou, yang berakhir dengan tiga kemenangan, enam hasil imbang, dan tujuh kekalahan.