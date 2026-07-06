Memecahkan rekor bersejarah... Spanyol mencatatkan prestasi Piala Dunia yang belum pernah terjadi sebelumnya

Tim nasional Spanyol terus menorehkan sejarah dengan tenang, mencetak rekor pertahanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Piala Dunia, sekaligus menegaskan bahwa kekuatan mereka tidak hanya terbatas pada penguasaan bola, penciptaan peluang, dan mencetak gol, tetapi juga mencakup ketangguhan luar biasa di depan gawang mereka.

Timnas Spanyol mencapai 600 menit berturut-turut tanpa kebobolan gol di putaran final Piala Dunia, saat menghadapi Portugal di babak 16 besar, Senin malam, sehingga mencatatkan rekor rentetan clean sheet terpanjang dalam sejarah turnamen tersebut, menurut statistik Mr. Sheph.

Dengan angka ini, timnas Spanyol memegang rekor dunia sendirian, melampaui pencapaian timnas Swiss yang mempertahankan gawang tak kebobolan selama 557 menit, serta timnas Italia yang mencapai 550 menit.

Kali terakhir gawang “La Roja” kebobolan di Piala Dunia terjadi saat kekalahan dari Jepang pada 1 Desember 2022 di Qatar, di babak penyisihan grup dengan skor 2-1.

Timnas Spanyol mengalahkan Portugal malam ini sehingga rekan-rekan Lamine Yamal lolos ke babak perempat final, di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan antara Amerika Serikat dan Belgia yang dijadwalkan pada Selasa pagi ini.

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