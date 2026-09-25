Penyerang muda Barcelona asal Mesir, Hamza Abdel Karim, menerima pujian besar dari jurnalis Maroko Achraf Ben Ayad, atas sikapnya yang penuh disiplin di dalam markas "Spotify Camp Nou" meski minim penampilan.

Dengan judul "Tanpa Sedikit Pun Raut Kekecewaan", Ben Ayad menulis artikelnya di surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", hari Jumat ini, untuk menyoroti sisi-sisi tersembunyi dalam kepribadian Abdel Karim.

Dalam artikel tersebut, Ben Ayad mengungkap pesan dari rekan senegaranya, Achraf Bencharki, winger Al Ahly Mesir sekaligus mantan rekan setim Abdel Karim sebelum kepindahannya ke Barca, Januari lalu.

Berikut isi artikel tersebut:

"Hamza Abdel Karim berangkat ke pemusatan latihan timnas Mesir setelah hanya bermain selama 4 menit bersama Barcelona di Liga Spanyol, tetapi sikapnya sejak hari pertama begitu ideal. Ia tidak menunjukkan raut kekecewaan sedikit pun, selalu memberikan segalanya dalam latihan, dan menanti kesempatannya dengan penuh kesabaran. Ini bukan situasi yang mudah bagi seorang pemain muda yang membutuhkan kesinambungan, dan ia baru saja kembali dari keikutsertaan di Piala Dunia, tetapi impian mengenakan seragam Barcelona begitu besar baginya, hingga ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk berjuang sampai akhir demi meraih sukses dengan seragam Catalan itu.

Hamza adalah pribadi yang pemalu, tetapi memiliki hati yang besar. Ia sangat sedikit bicara, tetapi pesannya biasanya lugas, seperti yang terjadi pada hari perpanjangan kontraknya, ketika ia tidak ragu menyatakan kesediaannya untuk pindah ke tim cadangan jika Flick menilai itu keputusan yang tepat.

Karena itu, jangan pernah menantikan sikap buruk darinya, sebab kita berbicara tentang seorang anak muda yang sangat profesional, yang tumbuh di tengah keluarga olahraga.

Saya ingat hari-hari pertama ketika pembicaraan soal mengontraknya mulai muncul. Ketertarikan Barcelona serius, dan pada saat itu salah satu pemain menonjol Al Ahly, tepatnya Bencharki asal Maroko, menulis pesan langsung kepada saya untuk memuji Abdel Karim, dan ia berkata kepada saya: Bung, ia pemain yang memiliki potensi sangat besar, sangat fokus dan matang. Tolong jaga dia baik-baik.

Dan demikianlah pemain yang kini dikenal banyak orang dengan sebutan "Haaland dari Sungai Nil" itu membuktikan kebenaran kata-kata tersebut. Ia tiba di Barcelona dengan tenang, bekerja semaksimal mungkin, dan pada akhirnya memanfaatkan periode pramusim dengan sebaik-baiknya, hingga memesan tempatnya bersama tim utama.

Hamza akan terus berjuang untuk mewujudkan tujuannya, dan sekalipun ia menghadapi sejumlah tikungan dan rintangan di jalannya, Anda tidak akan pernah melihatnya dengan raut kekecewaan".