Kylian Mbappe tampaknya bersiap untuk kembali menempati posisi sayap kiri di lini serang timnas Prancis, setelah Zinedine Zidane, pelatih baru Les Bleus, mengisyaratkan kemungkinan mengandalkan sang kapten di posisi tersebut pada periode mendatang.

Dalam konferensi pers yang digelar Jumat kemarin, Zidane mengatakan bahwa dirinya "sangat menyukai" gagasan menempatkan Mbappe di sisi kiri, sembari menegaskan pada saat yang sama bahwa penyerang Real Madrid itu "mampu bermain di ketiga posisi" di lini depan.

Apa yang ditampilkan Mbappe di sayap kiri?

Selama dua musim terakhir, Mbappe terbiasa bermain di posisi penyerang murni, tetapi ia memiliki sejarah panjang di sayap kiri bersama timnas Prancis.

Menurut data "Transfermarkt", Mbappe telah menjalani 32 pertandingan bersama Prancis di sayap kiri, dari total 106 pertandingan internasional, dan mencetak 21 gol dalam laga-laga yang ia awali di posisi ini.

Setelah bermain di sisi kanan pada Piala Dunia 2018, Mbappe berpindah ke sayap kiri pada Piala Dunia Qatar 2022, dan membawa timnas Prancis melaju ke partai final setelah mencetak 8 gol sepanjang turnamen, sementara Olivier Giroud menempati posisi penyerang murni.

Mbappe terus bermain di sisi kiri hingga awal turnamen Euro 2024.

Selama turnamen yang digelar di Jerman itu, Didier Deschamps mengandalkan Mbappe di sisi kiri dalam dua pertandingan, salah satunya laga semifinal melawan Spanyol, dengan kehadiran Randal Kolo Muani di posisi ujung tombak.

Meski Mbappe hanya mencetak satu gol di turnamen tersebut, yaitu saat melawan Polandia ketika ia bermain sebagai penyerang murni, penampilannya di Euro 2024 terpengaruh oleh masa-masa sulit, terutama setelah ia mengalami patah tulang hidung.

Apakah Dembele akan bermain di jantung serangan?

Zidane diperkirakan akan mengandalkan trio Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Michael Olise di lini depan pada periode mendatang.

Ketika ditanya mengenai posisi yang akan ditempati trio tersebut, Zidane menjawab: "Di posisi mereka."

Ia menambahkan untuk menjelaskan pemikirannya: "Anda tahu, ini berkaitan dengan gaya bermain. Para pemain bisa bermain di beberapa posisi."

Pernyataan Zidane membuka pintu bagi kemungkinan menurunkan Dembele di posisi penyerang murni, peran yang telah ia kuasai bersama Paris Saint-Germain sejak difungsikan ulang oleh Luis Enrique.

Dugarry mendukung gagasan tersebut

Christophe Dugarry, juara dunia bersama Prancis pada 1998 dan analis di jaringan "RMC", menilai bahwa formasi ini layak dicoba, dengan mengatakan: "Saya lebih suka Mbappe di kiri, dan yang terpenting Dembele di jantung serangan. Saya rasa ini sebuah peluang."

Ia menambahkan: "Saya rasa ada sesuatu yang bisa digarap. Saya penasaran melihat Dembele sebagai penyerang murni bersama timnas Prancis. Saya ingin melihat itu. Dan saya lebih suka Mbappe di kiri daripada di kanan."

Meski Dembele bersinar di posisi penyerang murni, Deschamps tetap mengandalkannya di sayap, sementara Mbappe diberi peran sebagai penyerang nomor 9.

Adapun terkait peran defensif penyerang Real Madrid itu, Zidane meremehkan perdebatan seputar aspek ini, dan menyebutnya sebagai "perdebatan palsu".

Era Zidane bersama timnas Prancis akan resmi dimulai dengan menghadapi Turki pada Jumat mendatang, dalam ajang UEFA Nations League, sebelum Les Bleus menjalani 3 pertandingan lainnya melawan Belgia di kandang lawan, lalu Italia dan Belgia di kandang sendiri.