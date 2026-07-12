Membuka pintu rasisme... Eto'o melontarkan pertanyaan yang menghebohkan tentang Mbappé

Legenda Kamerun, Samuel Eto'o, mengungkapkan penyesalannya karena kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé, tidak mendapatkan pengakuan yang layak dari para penggemar di negaranya.

Mbappé menampilkan performa luar biasa di Piala Dunia 2026, di mana ia memimpin timnas negaranya menghadapi Spanyol di babak semifinal, dengan mencetak 8 gol sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia, sejajar dengan bintang Argentina, Lionel Messi.

Eto’o mengungkapkan kekagumannya terhadap penampilan penyerang berusia 27 tahun itu, namun pada saat yang sama ia menyayangkan banyaknya kritik yang menghampirinya, terutama di Prancis.

Legenda Kamerun itu mengatakan kepada surat kabar “Le Parisien”: “Dia layak dinilai dengan keadilan yang sama seperti para legenda besar lainnya. Mungkin sudah saatnya Prancis menyadari betapa beruntungnya mereka memiliki pemain sekelas ini dalam sejarah mereka.”

Ketua Federasi Sepak Bola Kamerun itu menambahkan, seperti dilansir jaringan “RMC Sport”: “Terlepas dari penampilannya, rekor-rekornya, daftar prestasinya, dan konsistensi permainannya, tampaknya ia terus-menerus dipaksa untuk membuktikan dirinya lagi.”

Dia melanjutkan: “Apa lagi yang harus dicapai Kylian Mbappé agar diakui sebagai pemain Prancis terbaik di generasinya, atau bahkan sebagai salah satu pemain Prancis terhebat dalam sejarah?”

Dia melanjutkan: “Adalah wajar untuk mengajukan pertanyaan ini, meskipun terasa tidak nyaman: Apakah latar belakang campuran Kylian, asal-usulnya, dan apa yang dia wakili dalam masyarakat Prancis, baik secara sadar maupun tidak sadar, memengaruhi cara sebagian orang menilai karier, kepribadian, dan sikapnya?” Pertanyaan ini layak diajukan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk melontarkan tuduhan yang tidak berdasar, melainkan karena rasisme, prasangka, dan intoleransi masih ada di masyarakat kita, dan hal-hal tersebut tidak boleh ditoleransi sama sekali.”