Membuatnya kehabisan napas!.. Sinner menghancurkan Djokovic dan menggagalkan impiannya

Petenis Italia Yannick Sinner, yang menduduki peringkat pertama dunia, memastikan lolos ke final turnamen Wimbledon untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah meraih kemenangan telak atas petenis Serbia Novak Djokovic dalam tiga set langsung (6-4), (6-4), (6-4) pada pertandingan semifinal yang digelar di Lapangan Utama Klub Tenis All England.

Sinner mendominasi pertandingan sejak awal dengan kuat, mengandalkan pukulan-pukulan langsungnya yang keras (14 pukulan ace) dan pukulan-pukulan mematikan dari sisi kanan, tanpa memberikan kesempatan nyata kepada mantan juara Wimbledon itu untuk membalikkan keadaan.

Pertandingan ini menandai berakhirnya ambisi Djokovic untuk meraih gelar ke-25 di turnamen Grand Slam; di mana petenis Serbia itu kesulitan menghadapi petenis muda Italia yang tidak memberinya ruang untuk bernapas sepanjang tiga set.

Sinner akan menghadapi petenis Jerman Alexander Zverev di final yang dijadwalkan Minggu mendatang. Zverev sendiri lolos setelah meraih kemenangan meyakinkan atas petenis Inggris Arthur Fery di semifinal lainnya, dalam pertandingan di mana petenis Jerman itu menunjukkan performa luar biasa dan kepercayaan diri yang tinggi.

Pertandingan final ini merupakan peluang emas bagi Sinner untuk meraih gelar keduanya di turnamen Grand Slam musim ini setelah menjuarai Australia Terbuka, yang menempatkannya dalam persaingan langsung dengan petenis Spanyol Carlos Alcaraz—pemenang tiga gelar Grand Slam—untuk memperebutkan posisi teratas di generasi baru tenis.

Jika ia berhasil meraih gelar ini, Sinner hanya akan tertinggal dua gelar dari perolehan Alcaraz di turnamen Grand Slam, setelah ia melewatkan peluang emas di final Roland Garros baru-baru ini.

Di sisi lain, final ini memiliki arti khusus bagi Zverev, yang dengan lolosnya ke pertandingan penutup telah memastikan naik ke peringkat kedua dunia mulai bulan depan, menggeser Alcaraz yang akan turun ke peringkat ketiga.

Pertandingan antara Siner dan Zverev dianggap sebagai salah satu final paling menonjol dari generasi baru, di mana dua pemain terbaik dunia saat ini akan bertarung memperebutkan gelar paling bergengsi di dunia tenis, jauh dari duet tradisional Alcaraz dan Djokovic yang telah mendominasi panggung tenis dalam beberapa tahun terakhir.