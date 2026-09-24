Sebuah laporan media mengungkap, pada hari Kamis ini, sejumlah cerita di balik penunjukan Zinedine Zidane sebagai pelatih timnas Prancis, menggantikan pelatih sebelumnya, Didier Deschamps.

Timnas Prancis bersiap menghadapi Turki, besok Jumat, di UEFA Nations League, dalam pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai nakhoda tim teknik Les Bleus.

Surat kabar "L'Equipe" mengatakan bahwa Zidane mengelilingi dirinya dengan para asisten yang setia, di samping wajah-wajah baru yang dipilihnya sendiri dengan cermat.

Surat kabar itu menegaskan bahwa banyak anggota tim teknik senior di era Didier Deschamps menghubungi Federasi Sepak Bola Prancis dalam upaya mengamankan tempat bagi mereka di sisi Zidane.

Namun upaya mereka menemui kegagalan, karena Zinedine Zidane lebih memilih bekerja dengan tim baru, sembari menyadari bahwa ia telah membuat sebagian pihak kecewa.

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Timnas Prancis akan menjalani 4 pertandingan di UEFA Nations League selama jeda internasional saat ini, di mana mereka akan bertemu dengan Turki, Belgia (dua kali), dan Italia.