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Spain v Germany - UEFA European Under-19 Championship 2026 FinalGetty Images Sport

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Membuat para jurnalis tertawa terbahak-bahak: Mourinho mengejutkan Thiago Pitarch dengan nasihat aneh

Real Madrid
J. Mourinho
LaLiga
Spanyol
Portugal

Apa yang dia katakan?

José Mourinho memastikan masa depan Thiago Pitarch, gelandang muda Real Madrid, setelah menegaskan keinginannya untuk mempertahankan pemain itu dalam skuad utama, sekaligus menolak gagasan kepergiannya kendati sejumlah tawaran telah diterima, sebelum menutup pernyataannya dengan nasihat jenaka untuk pemain berusia 19 tahun tersebut yang memancing tawa para hadirin dalam konferensi pers di Valdebebas.

Mourinho mengatakan bahwa Pitarch telah membuktikan kemampuannya untuk bermain bersama tim utama, seraya menunjukkan bahwa banyaknya penampilannya bersama Castilla menegaskan bahwa dirinya memiliki potensi yang dibutuhkan, namun ia menekankan bahwa levelnya layak untuk kompetisi yang lebih tinggi daripada liga Castilla.

Pelatih asal Portugal itu menambahkan: "Dia adalah pemain inti di tim utama, dan saya sangat mengaguminya. Dia memiliki kualitas istimewa, dan dia bagian dari kelompok yang terdiri dari 21 pemain ini," seraya menegaskan bahwa pemain tersebut akan bergabung dengan kelompok begitu ia siap dan akan mendapatkan kesempatannya untuk tampil.

Mourinho menjelaskan bahwa Pitarch, meski saat ini terdaftar dalam skuad Castilla, telah menjadi bagian dari perhitungan tim utama, hal yang juga tercermin dari penandatanganan kontrak barunya dengan klub sebagai pemain di tim utama, sebuah langkah yang menegaskan kepercayaan tim pelatih terhadap kemampuannya.

Sang pelatih menyinggung peran yang dimainkan Álvaro dalam memberi pemain itu banyak kesempatan bersama Castilla, dengan mengatakan bahwa penampilan-penampilan tersebut membuktikan secara jelas kemampuannya untuk bermain, namun ia menilai bahwa kompetisi yang dibutuhkan Pitarch melampaui level yang dijalani tim Castilla dalam pertandingan-pertandingannya.

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Menutup pernyataannya, Mourinho beralih ke sisi jenaka, setelah memberikan nasihat langsung kepada pemain muda tersebut, dengan mengatakan: "Satu-satunya hal yang akan saya katakan kepadanya adalah bahwa otot kakinya mirip dengan otot kaki saya, dan dia harus menambah beberapa kilogram melalui latihan keras," dalam komentar yang disambut tawa di dalam ruang konferensi pers.

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