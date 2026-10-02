Wasit asal Portugal, Joao Pinheiro, kembali menjadi sorotan, namun kali ini dalam salah satu laga paling menonjol di Piala Teluk 27, setelah namanya belakangan dikaitkan dengan insiden menarik bersama Lionel Messi, di samping sejumlah keputusan perwasitan yang memicu kontroversi di turnamen Eropa dan internasional.

Seluruh perhatian akan tertuju, Sabtu malam, ke Stadion Al-Inma di Kota Olahraga Raja Abdullah di Jeddah, untuk menyaksikan duel Arab Saudi melawan Qatar, dalam babak semifinal Piala Teluk Arab.

Timnas Arab Saudi memasuki pertandingan dengan moral tinggi, setelah memuncaki Grup Satu dengan nilai sempurna, usai meraih tiga kemenangan beruntun atas Kuwait 1-0, Oman 3-0, dan Irak 2-0.

Sebaliknya, Timnas Qatar lolos setelah menempati peringkat kedua di Grup Dua dengan koleksi 7 poin, sama dengan Uni Emirat Arab, yang memuncaki grup berkat selisih gol. Qatar mengalahkan Bahrain 2-0 dan Yaman 1-0, sebelum bermain imbang 1-1 dengan Uni Emirat Arab.

Surat kabar "Al-Riyadhiah" Arab Saudi mengungkapkan bahwa Joao Pinheiro akan memimpin duel yang dinanti antara Arab Saudi dan Qatar, mengingat ia sebelumnya pernah memimpin pertandingan Arab Saudi melawan Kuwait pada pembukaan Piala Teluk 27.









Pinheiro berusia 38 tahun, menyandang lencana internasional sejak 2016, dan sebelumnya pernah memimpin banyak pertandingan besar di tingkat Eropa maupun internasional.

Wasit Portugal itu juga hadir di Piala Dunia 2026, dan salah satu pertandingan paling menonjolnya adalah duel Argentina melawan Swiss di perempat final, yang berakhir dengan kemenangan Argentina 3-1 setelah perpanjangan waktu.

Selama pertandingan tersebut, Pinheiro terlibat perdebatan sengit dengan Lionel Messi, setelah bintang Argentina itu menunjukkan keberatannya atas cara wasit berbicara kepadanya, dengan menunjuk ke arahnya menggunakan tangan dan menuntutnya untuk menghormatinya.

Menurut yang diberitakan media mengenai dialog antara kedua pihak, Messi menuntut wasit untuk berbicara kepadanya dengan cara yang pantas, sembari menegaskan bahwa ia memperlakukan wasit dengan cara yang sama.









Pinheiro tidak mengeluarkan kartu apa pun kepada Messi, sebelum ia kemudian menjelaskan bahwa dialog semacam itu terjadi secara wajar dengan para pemain, namun kehadiran nama sebesar Messi membuat insiden tersebut mendapat perhatian luas.

Kontroversi seputar Pinheiro tidak terbatas pada insiden Messi, sebab ia sebelumnya pernah menuai kritik saat memimpin leg kedua semifinal Liga Champions Eropa antara Bayern Munich dan Paris Saint-Germain, karena tidak memberikan penalti yang dituntut tim Jerman itu akibat sentuhan tangan di dalam kotak penalti.

Pinheiro juga memimpin pertandingan Swiss melawan Bosnia di babak fase grup Piala Dunia 2026, yang menyaksikan pengusiran bek Bosnia, Tarik Mahrimovic, dalam pertandingan yang diwarnai beberapa keputusan perwasitan yang mencolok.

Di antara insiden Messi dan kontroversi Eropa, Joao Pinheiro memasuki ujian baru di Jeddah, saat ia memimpin duel krusial Arab Saudi melawan Qatar, dalam perburuan tiket lolos ke final Piala Teluk 27.