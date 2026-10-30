Membongkar yang terjadi di antara para pemain Spanyol di laga final: Martinez ungkap kejutan yang membuatnya menangis sebelum Piala Dunia

Kiper Argentina yang membela Chelsea, Emiliano Martinez, mengungkapkan bahwa ia menjalani kompetisi Piala Dunia terakhir dalam kondisi mengalami patah tulang pada jari tangannya, setelah menolak menjalani operasi yang bisa saja membuatnya kehilangan kesempatan tampil di turnamen tersebut. Ia juga berbicara tentang kekalahan negaranya dari Spanyol di final, menegaskan keyakinannya bahwa Argentina akan meraih gelar seandainya pertandingan berlanjut hingga adu penalti.

Martinez, yang dikenal dengan julukan "Dibu", dalam sebuah wawancara dengan program "Los Edul" yang dibawakan oleh dua jurnalis Argentina, Gaston Edul dan Esteban Edul, mengatakan bahwa ia tetap yakin negaranya mampu memenangkan final melawan Spanyol, meski kalah dengan satu gol tanpa balas yang dicetak Ferran Torres pada 19 Juli lalu.

Kiper Chelsea itu menjelaskan bahwa ia yakin akan unggul dalam adu penalti, seraya menyebut bahwa ia mendengar beberapa pemain timnas Spanyol berbicara tentang perlunya menyelesaikan pertandingan sebelum mencapai babak tersebut.

Ia mengatakan: "Bahkan mereka pun berpikir demikian. Saya mendengar mereka berkata: kita harus menang di sini. Kita tidak bisa pergi ke adu penalti. Saya merasa kecewa, dan saya katakan bahwa mereka mencetak gol pada bola pertama di babak perpanjangan waktu kedua, dan jika kami bukan juara, itu karena momen ini. Saya benar-benar yakin bahwa hari itu adalah hari saya."

Martinez menambahkan bahwa ia merasa para pemain Spanyol tidak nyaman dengan gagasan harus menentukan hasil melalui adu penalti, dengan mengutip percakapan yang terjadi antara dirinya dan salah satu kiper timnas Spanyol usai pertandingan, seraya berkata: "Salah satu kiper mereka berkata kepada saya: syukurlah mereka memenangkan pertandingan."

Meski pahitnya kekalahan, kiper Argentina itu mengakui bahwa Spanyol layak menang, dengan mengatakan bahwa timnas Spanyol "memenangkan final dengan baik", tetapi ia menyebut bahwa ia merasa lebih gentar menghadapi timnas Prancis di final 2022, dibandingkan dengan tim yang dipimpin Luis de la Fuente, seraya menambahkan: "Mereka sangat bagus, tetapi saya punya perasaan bahwa kami akan mengalahkan mereka hari itu."

Dalam kejutan lainnya, Martinez mengungkapkan bahwa ia menjalani seluruh Piala Dunia dengan jari yang patah, setelah mengalami cedera selama final Liga Europa, di mana jari manisnya terkilir, yang menyebabkannya merasakan sakit yang hebat, sebelum pemeriksaan medis menunjukkan tingkat keparahan cedera tersebut dan membuat partisipasinya di turnamen itu diragukan.

Kiper itu mengatakan: "Pertandingan berakhir, dan semuanya kembali normal, tetapi rasanya sangat sakit. Ketika saya tiba di Birmingham, saya pergi ke rumah sakit, mereka menunjukkan foto kepada saya dan memberi tahu saya bahwa jari saya patah. Saat itu saya berkata: tidak, saya tidak akan bisa tampil di Piala Dunia, dan saya mulai menangis."

Ia menjelaskan bahwa pelatih Argentina, Lionel Scaloni, berusaha mendukungnya, dan mengirimkan pesan kepadanya yang menegaskan bahwa ia akan membawanya bersama timnas baik ia bisa bermain maupun tidak, sementara Martinez memutuskan, setelah berkonsultasi dengan dokter timnas Dani dan Martin Tokali, untuk tidak menjalani operasi agar tidak kehilangan kesempatan berangkat dan tampil di turnamen tersebut.

Kiper itu menyebut bahwa cedera tersebut memengaruhi latihannya, karena ia tidak mampu berlatih secara normal bahkan sebelum menghadapi Swiss. Ia juga mengenang kekhawatirannya selama pertandingan melawan Mesir, yang membuat timnas Argentina hampir tersingkir, dan mengatakan bahwa ia meminta Tokali agar kembali ke latihan seperti biasa untuk mempersiapkan laga berikutnya.

Martinez mengakui bahwa keputusan menunda operasi adalah risiko besar, dengan menjelaskan bahwa jarinya akan tetap terdampak cedera tersebut seumur hidup, dan bahwa ia tidak lagi mampu menggunakan tangannya secara normal dalam beberapa gerakan.

Kiper Argentina itu juga menyinggung cedera terakhir yang membuatnya absen dari lapangan, setelah mengalami patah tulang rahang yang mengharuskannya menjalani operasi, dengan menggambarkan momen cedera itu seperti pukulan telak dalam olahraga seni bela diri campuran, dan berkata: "Saya pingsan dan tidak mengingat apa pun. Mereka memasang foto rontgen di rumah sakit, dan saya kehilangan 3 gigi."

Terkait waktu kepulangannya, Martinez menegaskan bahwa tujuannya adalah bergabung kembali dengan timnas Argentina selama jeda internasional mendatang, dengan mengatakan: "Saya perlu bermain bersama Argentina, dan niat saya adalah kembali selama jeda internasional."