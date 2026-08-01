Klub Barcelona terus melanjutkan upaya gencarnya untuk merampungkan transfer penyerang baru yang akan memimpin lini serang tim Catalan pada musim mendatang, di tengah berlanjutnya negosiasi untuk mendapatkan pemain Argentina, Julian Alvarez, sementara sejumlah nama alternatif mengemuka di meja direktur olahraga Deco.

Surat kabar Spanyol "AS" mengungkap bahwa penyerang asal Yunani, Vangelis Pavlidis, bintang Benfica Portugal, termasuk salah satu opsi yang dipertimbangkan manajemen Catalan sebagai rencana alternatif jika transfer Alvarez menemui jalan buntu.

Ketertarikan terhadap Pavlidis meningkat setelah cedera parah yang dialami Ely Junior Krobi, yang akan absen dari lapangan selama 3 hingga 4 bulan akibat patah tulang metatarsal, sehingga menempatkan Barcelona dalam kebutuhan mendesak untuk memperkuat lini serangnya.

Meskipun Pavlidis tidak berada di puncak daftar prioritas klub, spesifikasi teknis dan kemampuan mencetak golnya yang jelas, ditambah biayanya yang relatif rendah dibandingkan alternatif lain, menjadikannya pilihan yang menarik bagi manajemen olahraga.

Masa depan transfer ini berkaitan erat dengan situasi Ferran Torres, yang masih mendapatkan kepercayaan pelatih Hansi Flick, di mana klub berupaya memperpanjang kontraknya. Namun, kepergiannya yang mungkin terjadi selama bursa transfer saat ini akan memberi Deco ruang gerak yang lebih luas di pasar transfer.

Pavlidis memiliki catatan gol yang mengesankan, di mana ia mencetak 30 gol dan memberikan 6 assist dalam 53 pertandingan di seluruh ajang musim lalu, setelah bergabung dengan Benfica seharga 18 juta euro dari klub Belanda, AZ Alkmaar, pada 2024.

Pemain berusia 27 tahun itu memperkuat posisinya pekan ini dengan mencetak empat gol ke gawang St. Gallen Swiss dalam babak kualifikasi Liga Europa, sehingga mengembalikan namanya ke sorotan Eropa.

Pavlidis menyimpan kenangan istimewa bagi para pendukung Camp Nou, di mana ia mencetak trigol bersejarah hanya dalam 29 menit ke gawang Barcelona pada pertandingan fase grup Liga Champions Eropa musim lalu di Lisbon, sehingga menjadi pemain tercepat yang meraih pencapaian ini ke gawang tim Catalan di ajang Eropa, meski Blaugrana pada akhirnya menang dengan skor 5-4 dalam pertandingan yang menegangkan.