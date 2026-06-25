Membingungkan semua prediksi... Mengapa kemenangan Afrika Selatan dianggap sebagai kejutan yang mengejutkan bagi Aljazair dan Senegal?

Kemenangan mengejutkan Afrika Selatan atas Korea Selatan kembali mengacaukan persaingan perebutan tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah hasil tersebut berdampak langsung pada peringkat tim-tim peringkat ketiga terbaik, sehingga memengaruhi perhitungan beberapa tim, terutama Aljazair dan Senegal.

Timnas Afrika Selatan memanfaatkan kemenangan 1-0 mereka, ditambah kekalahan Republik Ceko dari Meksiko 0-3, untuk mengamankan tiket lolos langsung ke babak gugur sebagai runner-up (4 poin), dan akan menghadapi timnas Kanada, runner-up Grup B.

Namun, dampak hasil ini tidak hanya terbatas pada Grup A saja, melainkan meluas ke grup-grup lainnya yang masih bersaing memperebutkan delapan kursi yang dialokasikan untuk tim-tim peringkat ketiga terbaik.

Korea Selatan Tetap Berpeluang Meski Kalah

Meskipun kalah dari Afrika Selatan, Korea Selatan masih berada dalam posisi yang relatif nyaman dalam perebutan tim peringkat ketiga terbaik, karena memiliki 3 poin dan selisih gol -1, yang memberinya peluang besar untuk melaju ke babak berikutnya, menurut laporan yang diterbitkan oleh situs "Foot Mercato" Prancis.

Perkiraan menunjukkan bahwa timnas Korea Selatan memiliki peluang sekitar 95% untuk lolos, yang membuatnya unggul atas sejumlah pesaing langsung dalam persaingan yang sengit ini.

Pukulan tak langsung bagi Aljazair

Timnas Aljazair, yang menempati posisi ketiga di grupnya dengan 3 poin dan selisih gol -2, menjadi salah satu pihak yang paling terdampak oleh perkembangan ini, karena peluangnya untuk lolos melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik semakin menipis setelah Korea Selatan naik peringkat.

Kini, “Pejuang Gurun” diharuskan menghindari kekalahan dalam laga terakhir mereka jika ingin mempertahankan peluang mereka, karena kekalahan akan menempatkan rekan-rekan Riyad Mahrez dalam posisi yang sangat sulit, terutama jika kekalahan tersebut terjadi dengan selisih lebih dari satu gol, yang dapat menyebabkan mereka tergeser ke belakang tim-tim lain dalam klasemen tim peringkat ketiga terbaik.

Hasil imbang tampaknya cukup untuk memastikan mereka tetap dalam persaingan, namun kemenangan tetap menjadi pilihan paling aman untuk menghindari perhitungan rumit terkait selisih gol dan kriteria penentuan lainnya.

Perhitungan saat ini menunjukkan bahwa tim nasional Skotlandia, yang berada di posisi ketiga Grup C dengan 3 poin, memiliki selisih gol sebesar -3, sedangkan Aljazair memiliki selisih gol -2 menjelang putaran terakhir.

Jika Aljazair kalah dari Austria dengan selisih lebih dari satu gol, posisinya dalam klasemen tim peringkat ketiga terbaik bisa menjadi lebih rumit, sehingga semakin penting bagi mereka untuk meraih hasil positif dalam pertandingan penentu ini.

Selain itu, pertandingan antara Aljazair dan Austria memiliki dimensi tambahan, karena tim yang menempati posisi kedua di grup akan berhadapan dengan Spanyol di babak 32 besar, yang mungkin mendorong kedua tim untuk mempertimbangkan strategi taktis. Namun, timnas Aljazair tidak memiliki ruang gerak yang besar untuk mengambil risiko karena posisinya yang belum pasti dalam perebutan tiga besar.

Senegal dalam Situasi Sulit

Hal yang sama berlaku bagi tim nasional Senegal, yang tugasnya semakin sulit setelah hasil putaran terakhir, di mana tim Afrika ini menempati posisi ketiga di Grup 9 tanpa mengumpulkan poin apa pun dengan selisih gol -3.

Kini, “Singa Teranga” sangat membutuhkan kemenangan atas Irak pada putaran ketiga untuk menjaga harapan mereka tetap hidup, sekaligus pentingnya memperbaiki selisih gol, setelah tim ini dirugikan oleh hasil-hasil sebelumnya.

Data saat ini menunjukkan bahwa kemenangan saja mungkin tidak cukup dalam beberapa skenario, sehingga kemenangan dengan selisih dua gol atau lebih menjadi pilihan ideal untuk meningkatkan peluang Senegal dalam merebut salah satu dari delapan tempat kualifikasi di antara tim-tim peringkat ketiga terbaik.

Seiring mendekatnya akhir babak penyisihan grup, perubahan pada klasemen tim-tim peringkat ketiga terbaik terus terjadi seiring setiap hasil baru, sehingga margin kesalahan semakin menyempit bagi tim-tim yang masih menanti kepastian nasib mereka.

Sementara Korea Selatan hampir lolos meskipun mengalami kekalahan, Aljazair dan Senegal menghadapi tekanan tambahan di putaran terakhir, dalam persaingan yang tampaknya terbuka untuk semua kemungkinan hingga detik-detik terakhir babak penyisihan grup.