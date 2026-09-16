Ekspektasi begitu besar ketika Werner kembali dari Chelsea ke RB Leipzig pada 2022 dengan nilai 20 juta euro. Bersama klub Saxony itu, sang penyerang sebelumnya merayakan terobosan besarnya dan menembus panggung sepak bola internasional. Namun, kekecewaan segera muncul - periode kedua Werner di Leipzig dengan cepat berkembang menjadi sebuah kesalahpahaman.

Namun, pemain 30 tahun itu tidak melihat kesalahannya hanya pada dirinya sendiri. Dalam wawancara dengan Transfermarkt, Werner kini mengkritik mantan klubnya: "Situasinya berbeda dibanding periode pertama saya, ketika permainan berputar di sekitar saya. Meski begitu, semuanya berjalan cukup baik sampai cedera sebelum Piala Dunia itu, yang membuat saya kehilangan turnamen tersebut. Itu adalah operasi besar pertama saya. Lalu ada beberapa hal lain yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan di sepak bola, yang membuat saya merasa tidak dihargai."

Timo Werner bicara tentang Marco Rose dan masanya di RB

Sebelumnya, Werner juga pernah berbicara tentang minimnya komunikasi dengan pelatih saat itu, Marco Rose. Pria 50 tahun itu pada masanya menolak gambaran tersebut. Kini, Werner melihat periode itu dengan lebih berbeda: "Ada momen ketika semuanya berjalan baik, lalu ada juga masa ketika semuanya tidak berjalan begitu baik."

Setelah intermezzo keduanya di Leipzig, Werner awalnya pindah ke Tottenham, sebelum kembali lagi ke RB dengan status pinjaman pada Juni 2025. Namun, di sana pada akhirnya ia sama sekali tidak lagi berperan dan bahkan tidak berhasil masuk skuad. Secara keseluruhan, Werner mencatatkan 211 pertandingan kompetitif untuk Leipzig, dengan torehan impresif 113 gol dan 47 assist.

AFP

Pada musim panas 2026, pemain yang sudah 57 kali memperkuat tim nasional itu akhirnya mengambil langkah menyeberangi Atlantik dan bergabung dengan San Jose Earthquakes secara gratis, RB Leipzig bahkan ikut nombok dalam prosesnya. "Saya hanya ingin melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau dipikir-pikir dengan saksama, sebenarnya itu cuma bolak-balik antara London dan Leipzig. Saya juga bisa saja menandatangani kontrak dengan klub lain di Inggris, selain itu juga ada opsi di Bundesliga. Kedua liga itu menyenangkan, tetapi memang sudah waktunya untuk sesuatu yang baru. Meski saya baru 30 tahun, saya merasa babak baru dalam hidup saya harus dimulai."

Bersama Earthquakes, sejauh ini Werner tampil cukup baik. Dalam 15 pertandingan, ia mencetak enam gol dan menyiapkan lima gol lainnya. Kontraknya di San Jose masih berlaku hingga 2028.