"Saya pernah mengatakan bahwa Messi dan Ronaldo pada usia 30-an mereka, bahkan saat pertengahan 30-an, masih menjadi lebih baik," kata Kane dalam wawancara dengan TNT Sports. "Saya rasa, saya sendiri sedang berada di puncak ini, saya merasa secara fisik dalam kondisi yang luar biasa - secara mental juga."

Dan Kane berniat mempertahankan kondisi ini selama mungkin. Akhir dari karier olahraga tak terelakkan, tetapi ia merasa memiliki dorongan yang cukup untuk menundanya selama mungkin. Beberapa pemain terbesar di dunia sepak bola membantunya dalam hal itu.

"Saya bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa memastikan ini bertahan selamanya," kata Kane. "Seperti yang kita tahu, itu tidak akan terjadi - tetapi ketika saya melihat pemain seperti Messi, Ronaldo, dan Luka Modric, yang bermain sampai akhir usia 30-an atau bahkan sampai usia 40-an, itu memberi saya motivasi untuk bisa melakukan hal yang sama."

Harry Kane: Kerja keras di balik layar

Etos kerja teladannya turut berperan dalam keberhasilan upaya ini.

"Saya banyak bekerja di balik layar untuk pemulihan saya, kebugaran saya, dan memastikan bahwa saya siap bermain di setiap pertandingan, dan saya rasa itu adalah aspek penting untuk mencetak begitu banyak gol," kata Kane, yang pada musim lalu mencetak 73 gol luar biasa untuk Bayern dan Inggris.

Ketersediaan seorang pemain, sekalipun kapasitas performanya tidak diragukan lagi, tentu tidak hanya bergantung pada kerja keras dan disiplinnya, tetapi keduanya merupakan prasyarat dasar.

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Harry Kane bermain hampir selalu

Catatan Kane sangat luar biasa dalam hal itu. Untuk Bayern, ia tampil dalam 94 dari 102 pertandingan Bundesliga selama tiga tahun. Satu larangan bermain akibat akumulasi kartu kuning dan cedera ringan menjadi penyebab sedikit absennya. Untuk mantan klubnya, Tottenham, jumlahnya adalah 110 penampilan liga dari kemungkinan 114 dalam tiga tahun sebelumnya.

Ia "berusaha memastikan bahwa saya ada untuk tim saya. Itu kemudian memungkinkan saya bermain di level tempat saya bermain, dan mencetak gol yang saya cetak."

Jumlahnya 73 gol pada 2025/2026, sebuah angka yang hanya dilampaui Messi pada musim 2011/12 dengan 82 gol. Dengan demikian, Kane dianggap sebagai kandidat kuat untuk Ballon d'Or, yang akan dianugerahkan pada akhir Oktober di London. Pada musim yang sedang berjalan, kapten tim nasional Inggris itu mencatatkan dua gol dalam empat pertandingan kompetitif, keduanya ia cetak di DFB-Pokal.