Membela Zidane... Pelatih Aljazair: Messi luar biasa karena alasan ini... dan kami mempersembahkan kemenangan ini untuk Argentina

Vladimir Petković, pelatih tim nasional Aljazair, memuji penampilan yang ditunjukkan oleh Lionel Messi setelah ia memimpin Argentina meraih kemenangan 3-0 atas "Para Pejuang Gurun" pada pertandingan pembuka Grup 10 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

Messi menjadi sorotan utama dalam pertandingan yang bersejarah baginya, setelah ia memainkan pertandingan internasional ke-200 bersama timnas Argentina, dan mencetak tiga gol pada menit ke-17, 60, dan 76, sehingga membawa sang juara bertahan memulai perjalanan pertahanan gelar dunia mereka dengan gemilang.

Pertandingan tersebut juga menandai masuknya kapten Argentina ini ke dalam buku sejarah dengan gemilang, setelah ia menambah koleksi golnya menjadi 16 gol di putaran final Piala Dunia, menyamai rekor yang dipegang oleh pemain Jerman Miroslav Klose, dan unggul satu gol dari pemain Brasil Ronaldo.

"Messi adalah pemain yang luar biasa," kata Petković setelah pertandingan, dalam pernyataan yang dilansir oleh sejumlah media, termasuk Reuters. "Kita tidak sedang membicarakan pemain biasa, melainkan pemain yang telah memenangkan penghargaan Pemain Terbaik Dunia tujuh atau delapan kali."

Ia menambahkan bahwa timnya kesulitan menghadapi kualitas lawan di sepertiga akhir lapangan, sambil menjelaskan: “Sayangnya, kami memberi Argentina beberapa ruang kosong, tetapi Messi memiliki ketenangan pikiran yang luar biasa di saat-saat sulit, dan inilah yang menjadikannya pemain yang luar biasa.”

Dia melanjutkan: “Dia selalu membuat segalanya tampak mudah, padahal sebenarnya tidak. Apa yang dia tunjukkan adalah contoh nyata dari seni bermain yang mudah namun penuh keahlian. Selain itu, dia memiliki keistimewaan karena seluruh tim Argentina bekerja untuknya dan mendukungnya... Argentina melepaskan 10 tembakan hari ini, tujuh di antaranya berasal dari Messi.”

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Membela Zidane

Pelatih asal Bosnia itu menolak menyalahkan kiper Luka Zidane atas kekalahan tersebut, menegaskan bahwa kesalahan lebih bersifat kolektif daripada individual.

Zidane sebenarnya bisa menangani gol pertama Messi dengan lebih baik, lalu ia gagal mengantisipasi tendangan yang memungkinkan pemain Argentina itu mencetak gol keduanya pada menit ke-60.

Petiković mengatakan: "Bukan sifat saya untuk menyalahkan pemain tertentu. Saya rasa kami melakukan beberapa kesalahan, dan membiarkan para pemain Argentina bergerak bebas di area berbahaya sejauh 16 hingga 25 meter dari gawang, serta memberi mereka kesempatan untuk menembak tanpa tekanan yang cukup. Kami harus belajar dari hal-hal ini untuk pertandingan-pertandingan mendatang."

Timnas Aljazair dijadwalkan akan menghadapi Yordania dan Austria dalam dua pertandingan berikutnya di Grup 10.