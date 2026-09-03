Samuel Eto'o, Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun, menegaskan dukungan kuatnya kepada Gianni Infantino, Presiden Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA", meskipun Infantino menuai kritik luas terkait proyek kontroversialnya soal pemasaran hak yang berkaitan dengan Piala Dunia.

Infantino berada di bawah tekanan besar setelah sebuah proyek yang tidak rampung, yang berkaitan dengan penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia kepada investor dari sektor swasta, di tengah perselisihan yang meningkat dengan Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA".

Namun Eto'o, legenda Barcelona itu, mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar Prancis "L'Equipe" bahwa ia melihat dalam kebijakan Infantino sebuah peluang nyata bagi sepak bola Afrika untuk mencapai perkembangan yang lebih besar.

Eto'o menjelaskan: "Kita memang sudah menjual sepak bola. Siapa yang membiayai sepak bola? Perusahaan-perusahaan yang membeli ruang untuk komunikasi dan iklan. Dan siapa yang memiliki perusahaan-perusahaan itu? Eropa juga memperhatikan kepentingannya di bawah tekanan klub-klub."

Ia menambahkan: "Mengapa kami dihakimi ketika kami juga berupaya melindungi kepentingan kami? Hari ini, Presiden Infantino memberi orang-orang Afrika sebuah kesempatan untuk memimpikan pengembangan sepak bola."

Presiden Federasi Kamerun itu menunjuk pada apa yang ia sebut sebagai peran Infantino dalam mengembangkan infrastruktur sepak bola Afrika, seraya menjelaskan: "Ia telah berkontribusi pada peningkatan sepak bola Afrika. Kalian tidak akan melihat sebanyak ini markas federasi yang telah dibangun."

Tantangan Besar di Hadapan Federasi-Federasi Afrika

Eto'o berbicara tentang perselisihan yang ada antara "UEFA" dan "FIFA", seraya menegaskan bahwa realitas federasi-federasi Afrika sangat berbeda dengan federasi Eropa.

Ia berkata: "UEFA adalah federasi yang penting bagi FIFA dan berkontribusi banyak dalam sepak bola, tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai satu-satunya federasi atau yang paling penting. Ini adalah perdebatan yang berat sebelah."

Ia menambahkan: "Orang-orang tidak menyadari besarnya tantangan yang dihadapi para presiden federasi di Afrika. Apakah kalian pikir kami bisa memainkan sepak bola tanpa pemerintah? Ada federasi yang 95 atau bahkan 100% bergantung pada dana negara, yang pada gilirannya menghadapi tantangan besar."

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"Kalau Kami Punya 20 Juta, Kami Akan Punya Mbappe dan Tchouameni"

Eto'o menyoroti kesenjangan finansial besar yang dialami federasi-federasi Afrika, seraya menegaskan bahwa lemahnya sumber daya berdampak langsung pada pengembangan bakat dan infrastruktur.

Ia berkata: "Kami tidak akan pernah bisa memiliki pandangan yang sama terhadap berbagai hal. Ketika Anda melihat sejumlah federasi yang anggarannya tidak lebih dari 150 ribu euro, bagaimana mereka bisa bersaing melawan negara-negara besar?"

Ia menambahkan: "Tidak ada yang bertanya bagaimana sebagian presiden federasi Afrika bisa menyelenggarakan sepak bola di negara mereka. Dan ketika terjadi eksodus bakat, mereka mengarahkan kritik kepada kami."

Ia melanjutkan: "Kalau di Kamerun kami memiliki anggaran antara 20 hingga 40 juta dolar per tahun, sudah pasti kami akan memiliki Mbappe, Tchouameni, dan lainnya. Dan kami akan menyelenggarakan sepak bola kami dengan lebih baik."

Perlu dicatat bahwa Mbappe dan Tchouameni memiliki asal-usul Kamerun, tetapi keduanya memilih membela tim nasional Prancis.

Eto'o menegaskan bahwa kondisi yang dialami benua Afrika membuat sulit untuk membandingkan para presiden federasinya dengan rekan-rekan mereka di Eropa, seraya menambahkan: "Bagaimana kalian ingin saya berpikir dengan cara yang sama seperti seorang presiden federasi Eropa berpikir?"

Ia menjelaskan: "Ada anak-anak muda yang menempuh jarak 20 kilometer hanya karena mereka bermimpi menjadi pemain sepak bola, akibat tidak adanya lapangan di dekat rumah mereka. Berapa jumlah lapangan yang ada di Paris?"

Eto'o menutup pembicaraannya dengan kembali membela inisiatif-inisiatif Infantino, seraya berkata: "Mengapa kami orang-orang Afrika harus melarang diri kami sendiri untuk bermimpi, dan untuk membangun negara-negara kami dengan cara ini? Dan itu bisa terwujud melalui inisiatif-inisiatif seperti inisiatif Presiden Infantino."