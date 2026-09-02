Membekukan sang pemain? Atletico Madrid berlindung di balik masa lalu untuk menggagalkan rencana Barcelona dan Alvarez

Bursa transfer musim panas telah berakhir dengan hasil yang sudah diprediksi Atletico Madrid terkait masa depan pemainnya, Julian Alvarez, yakni sang pemain tetap bertahan di skuad mereka.

Atletico Madrid bersikeras pada pendiriannya dan tidak bergeser sedikit pun sejak kasus ini memanas, terutama setelah Alvarez menyatakan keinginannya untuk pergi saat tampil di Piala Dunia.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyatakan bahwa di Wanda Metropolitano, persoalan ini sudah dianggap selesai sejak beberapa hari lalu, seiring kembalinya sang pemain ke sesi latihan setelah absen beberapa hari dari rutinitas tim yang biasa akibat "penyakit" yang tidak diungkap.

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Pengumuman klub Katalan tersebut mengenai perekrutan Gabriel Jesus tidak turut meredakan spekulasi seputar penyerang Atletico Madrid itu, justru sebaliknya, kini jelas bahwa persoalan ini akan tetap menggantung. Hal ini bukan kejutan bagi Los Rojiblancos, yang menyadari bahwa topik ini akan menghantui mereka sepanjang musim, terlepas dari hasil akhirnya.

Jelas bagi jajaran petinggi di Metropolitano bahwa jika laga Liga Champions dan Piala digelar, dan jika terjadi pertemuan langsung memperebutkan gelar seperti Piala Super, maka pesan-pesan yang mengaitkan sang pemain dengan Barcelona - seperti yang terjadi musim lalu - akan terulang kembali.

Dan di Atletico Madrid, mereka sepenuhnya menyadari bahwa semakin sering insiden ini terulang, semakin memburuk pula situasinya dengan Barcelona. Klub asal Madrid itu menyampaikan pesan yang sama seperti yang mereka sampaikan sepanjang bursa transfer musim panas: bagi Barcelona, harga klausul pelepasan dalam kontrak Julian Alvarez adalah 490 juta euro.

CEO Atletico Madrid, Miguel Angel Gil Marin, menjelaskan sikapnya dalam pernyataan terbarunya. Apakah Barcelona bisa mengharapkan situasi yang lebih baik pada bursa transfer musim dingin, atau musim depan, atau bahkan pada tahun-tahun mendatang? Hingga hari ini, jawabannya adalah tidak.

Marin menyatakan, saat undian Liga Champions sepekan lalu: "Saya sudah berkecimpung di dunia sepak bola selama lebih dari tiga puluh tahun, ini adalah ucapan saya, dan itu salah satu dari sedikit hal yang saya miliki. Dan selama saya menjabat sebagai CEO, Alvarez tidak akan pindah ke Barcelona, itu sudah pasti".

Inilah pesan yang bergema di kantor-kantor klub. Bagi Atletico, ini adalah langkah strategis, yang mengirimkan pesan bahwa mereka tidak akan melepaskan bintang-bintang mereka jika mereka mampu mempertahankannya.

Mereka yang menganggap Julian tidak bisa memenuhi kontraknya dengan Atletico, mengingat biaya dan gajinya saat ini, melupakan kasus-kasus seperti kasus Thomas Lemar, yang merupakan transfer termahal dalam sejarah klub pada waktu itu, dan yang harus terpaku di bangku cadangan Atletico, tanpa tampil menonjol dan dengan salah satu gaji tertinggi, tanpa membuat klub runtuh karenanya.

Atau ambil kasus Saul dan Victor Machin Vitolo, yang mirip dengan kasus pemain Prancis itu dari segi biaya, gaji, dan kedudukan.

Dengan kata lain, jika Julian tetap pada pendiriannya atau Barcelona tidak mundur, maka Atletico memiliki cukup banyak contoh untuk memastikan bahwa klub mampu menghadapi tantangan ini.

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