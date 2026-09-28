Kiper timnas Tanjung Verde Josimar Dias "Vozinha" merindukan masa-masa sebelum ketenaran yang ia raih setelah tampil gemilang di Piala Dunia 2026, ketika ia membawa Hiu Biru mencapai babak 16 besar pada partisipasi pertama negaranya di Piala Dunia.

Vozinha menegaskan dalam sebuah wawancara dengan majalah The Observer, yang dikutip surat kabar Marca, bahwa ia lebih menyukai kehidupannya sebelum ketenaran karena ia "kehilangan ketenangan dan kenyamanan", seraya menjelaskan: "Saya tidak lagi memiliki privasi, atau setidaknya menjadi jauh berkurang. Ketika saya pergi ke restoran, selalu ada orang yang ingin foto atau tanda tangan, dan yang lebih buruk lagi, ada yang merekam saya. Inilah hal yang paling berubah dibanding apa pun dalam hidup saya, dan saya rasa saya tidak bisa berbuat apa-apa mengenai hal itu".

Ia mengenang momen saat menyadari dirinya berubah menjadi fenomena selama Piala Dunia: "Salah satu anggota tim katering (layanan makanan) timnas memberitahu saya bahwa saya punya jutaan pengikut. Saya mengira ia bercanda, lalu seorang jurnalis dari CazéTV menunjukkan ponsel saya, dan saya melihat lebih dari satu juta pengikut… kemudian saya memutuskan untuk mematikan notifikasi Instagram".

Mengenai sponsor, ia menekankan sebuah garis merah: "Saya hanya melakukan satu kolaborasi promosi di Piala Dunia. Saat ini saya tidak ingin bekerja sama dengan merek tembakau, alkohol, atau taruhan".

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Ia berkata: "Banyak orang yang menginginkan ketenaran, tetapi mereka hanya melihat sisi positifnya. Seandainya saya diberi pilihan antara hidup saya sekarang dan hidup saya dulu, saya akan memilih yang saya jalani dulu".

Ia mengungkapkan bahwa ketenaran juga memengaruhi orang-orang di sekitarnya: "Mereka harus belajar hidup berdampingan dengan situasi ini dan menetapkan batasan", seraya menyebutkan bahwa ia menunda pensiunnya setelah Piala Dunia.

Mengenai sisi positifnya, ia berbicara: "Menyenangkan rasanya merasa bahwa saya semacam duta, tetapi apa yang kami raih adalah kerja kolektif. Kami mencetak sejarah, dan yang terbaik adalah memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan negara kami dan memperbaiki kondisi kehidupan rakyat kami".

Mengenai kepindahannya ke Colo-Colo Chili, ia menyatakan: "Merekalah yang paling menunjukkan ketertarikan kepada saya. Saya tidak menerima tawaran dari Amerika Serikat, dan ada kontak dengan Arab Saudi tetapi tanpa hasil konkret. Saya berharap segera bisa bermain di Copa Libertadores".