Suasana penuh kontroversi masih menyelimuti dunia sepak bola Arab Saudi, terutama setelah berbagai kabar yang mengelilingi pelatih asal Yunani Giorgos Donis, direktur teknik tim nasional utama, dalam beberapa jam terakhir.

Sejumlah laporan media sebelumnya memastikan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah memutuskan untuk memecat Donis dari jabatannya, serta merekrut pelatih asal Spanyol Roberto Martinez, mantan direktur teknik tim nasional Portugal, untuk memimpin Arab Saudi di Piala Asia 2027.

Laporan-laporan tersebut memicu kemarahan para suporter Arab Saudi, yang menyatakan penolakannya terhadap gagasan pemecatan pelatih asal Yunani itu dari jabatannya, dan menuntut agar ia tetap bertahan untuk periode tambahan, terutama setelah meraih gelar Piala Teluk Arab "Khaleeji 27".

Dari pihaknya, Federasi Sepak Bola Arab Saudi merilis sebuah pernyataan pada hari Kamis ini, yang di dalamnya mengumumkan bahwa Donis akan tetap berada di jabatannya pada periode mendatang, serta membantah semua kabar yang beredar seputar kemungkinan pemecatannya.

Meski demikian, pernyataan ini bukanlah bukti yang pasti akan bertahannya pelatih asal Yunani itu, terutama jika melihat apa yang terjadi dengan pelatih asal Prancis Herve Renard, mantan direktur teknik tim nasional Arab Saudi, sebelum pemecatannya dari jabatannya pada April lalu.

Pada 1 April lalu, hanya dua pekan sebelum pemecatan Renard, Federasi Sepak Bola Arab Saudi membantah adanya niat apa pun untuk menyingkirkan pelatih asal Prancis itu sebelum putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Anehnya, ini merupakan kali kedua Federasi Sepak Bola Arab Saudi membantah pemecatan Renard, setelah sebelumnya mengulangi hal yang sama sebelum laga uji coba melawan Serbia di Beograd, yang berakhir dengan kekalahan Arab Saudi 2-1, pada Maret lalu.

Meski pemecatan Renard dibantah dua kali, pelatih asal Prancis itu nyatanya benar-benar pergi dari kursi kepelatihan tim nasional Arab Saudi, dan Donis mengambil alih tanggung jawab menggantikannya.

Pelatih asal Yunani itu khawatir akan pergi dari Arab Saudi dengan cara yang sama seperti saat ia datang, yaitu dipecat setelah dikeluarkannya bantahan resmi oleh Federasi Sepak Bola Arab Saudi.

Perlu diingat bahwa Donis gagal membawa tim nasional Arab Saudi lolos dari fase grup di Piala Dunia 2026, sebelum ia membawanya meraih gelar Khaleeji 27, gelar pertama dalam sejarahnya dalam 23 tahun terakhir.