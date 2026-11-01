Mounir Nasraoui, ayah bintang Barcelona Lamine Yamal, kembali muncul dalam siaran langsung melalui media sosial, bersamaan dengan laga yang dijalani putranya bersama Barcelona melawan Alaves pada Sabtu, yang berakhir dengan kemenangan telak Catalan 6-1.

Yamal kembali tampil gemilang dengan mencetak dua gol di Stadion Camp Nou menghadapi Alaves, sementara sang ayah menyaksikan ketajaman itu dan ikut bereaksi, membagikan pemikiran serta komentarnya di hadapan ribuan orang melalui media sosial.

Salah satu hal paling menonjol yang ia ungkap selama siaran adalah detail terkait nama putranya, yang tidak semua orang mengetahuinya, dan memicu banyak pembicaraan.

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Menurut apa yang diunggah situs okdiario, Mounir menegaskan dengan serius bahwa orang-orang keliru soal nama putranya, dan bahwa ia bangga nama belakang Lamine berakar dari Afrika, khususnya Maroko, seraya berkata: "Lamine Yamal adalah namanya. Adapun dua nama belakangnya adalah Nasraoui Ebana, agar kalian mengetahuinya."

Artinya, Lamine Yamal, seperti banyak orang lainnya, memiliki nama majemuk, meski banyak yang kini memanggilnya hanya dengan nama Lamine. Dua nama belakangnya berasal dari dua asal berbeda di dalam benua Afrika; di satu sisi, nama belakang Nasraoui berasal dari ayahnya, yang berasal dari Maroko, sementara nama belakang Ebana berasal dari ibunya, yang berasal dari Guinea Ekuatorial.

Meski demikian, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan akar asalnya dan membela Spanyol di lapangan hijau, setelah ia lahir dan hidup sepanjang hayatnya di Barcelona. Ini adalah pilihan yang memicu perselisihan dengan timnas Maroko, setelah mereka mencoba menariknya menjauh dari timnas Spanyol untuk bermain bersama Maroko.

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Usai laga Barcelona dan Alaves berakhir, ayah Lamine Yamal juga merayakan penampilan putranya dengan sangat antusias, seraya berkata: "Sungguh sebuah umpan! Sihir murni, tidak lebih dan tidak kurang! Kalian mungkin tidak mengingatnya, tetapi ia mengingatkanku pada Djalminha. Dia bagus, tetapi dia tidak bermain untuk timnas Brasil, melainkan tetap di sini."

Sebagai penutup, ia menyampaikan pesan kepada Real Madrid dan Atletico Madrid soal puncak klasemen, seraya berkata: "Hari ini kami akan menang. Kalian tidak akan pernah memuncaki klasemen karena Lamine Yamal ada di lapangan. Ayo!"

Djalminha adalah salah satu playmaker Brasil paling menonjol pada era 1990-an dan awal milenium, dan terkenal dengan keterampilan teknis, sentuhan khas, serta umpan-umpan kreatifnya.

Djalminha, yang jarang bermain bersama timnas Brasil, tampil gemilang dengan seragam klub Spanyol Deportivo La Coruna, yang ia bela sejak 1997, sebelum melanjutkan kariernya bersama tim tersebut hingga 2004.

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