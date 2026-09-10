Hansi Flick, pelatih Barcelona, menanggapi nominasi Jose Mourinho yang mencalonkan pemain Real Madrid asal Prancis, Kylian Mbappe, untuk memenangkan penghargaan Ballon d'Or 2026, dengan menegaskan bahwa pemain muda Spanyol Lamine Yamal lebih layak mendapatkannya.

Yamal terus menorehkan babak-babak baru dalam perjalanan kariernya yang luar biasa, setelah menjalani malam bersejarah dalam kemenangan besar atas klub Belanda Feyenoord dengan skor 5-1, tadi malam Rabu, dalam ajang Liga Champions Eropa.

Yamal tidak sekadar tampil gemilang seperti biasa, setelah berkontribusi langsung dalam pesta serangan Barcelona dengan mencetak satu gol dan menciptakan dua gol, tetapi ia juga meraih dua pencapaian bersejarah, setelah menjadi kapten termuda dalam sejarah klub, sebelum mencetak tendangan bebas langsung pertamanya dalam kariernya bersama tim Catalan itu.

Kapten termuda dalam sejarah Barcelona

Yamal mendapatkan ban kapten pada menit ke-71, setelah Raphinha keluar dari lapangan, di mana Pedri sudah meninggalkan pertandingan beberapa menit sebelumnya.

Dengan usia 19 tahun dan 59 hari, Yamal menjadi pemain termuda yang mengenakan ban kapten Barcelona dalam pertandingan resmi, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat atas nama Bojan Krkic, yang mengenakan ban kapten pada usia 20 tahun dan 56 hari dalam sebuah pertandingan Copa del Rey pada 2010.

Yamal tidak menunggu lama untuk meninggalkan jejaknya setelah mendapatkan ban kapten, karena beberapa menit kemudian ia mencetak gol pertama dari tendangan bebas langsung dalam kariernya, memanfaatkan kesalahan posisi pagar betis Feyenoord untuk mengecoh kiper Timon Wellenreuther pada menit ke-77.

Bintang Barcelona itu membutuhkan 156 pertandingan bersama tim hingga akhirnya membuka catatan gol dari tendangan bebas langsungnya.

Flick calonkan Yamal untuk Ballon d'Or

Usai pertandingan, Flick tidak ragu untuk menyatakan sikapnya dengan jelas terkait perebutan Ballon d'Or 2026, dengan menegaskan bahwa Yamal layak mendapatkan penghargaan tersebut.

Flick berkata sebagaimana diberitakan jaringan ESPN: "Dia adalah pemain saya, Lamine adalah pemain Barcelona dan dia layak mendapatkan Ballon d'Or."

Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Lamine memiliki kualitas yang luar biasa, dia pemain yang unik. Tidak ada yang memiliki apa yang ia tampilkan di atas lapangan."

Flick tidak hanya memuji Yamal, tetapi ia juga menyayangkan absennya Raphinha dan Pedri dari daftar tiga puluh nominasi Ballon d'Or, dengan menegaskan bahwa keduanya telah menampilkan cukup banyak untuk mendapatkan tempat dalam daftar tersebut.

Ia berkata: "Raphinha menampilkan pertandingan yang luar biasa, dan seharusnya dia serta Pedri masuk dalam daftar. Keduanya pemain hebat, tetapi ini hal yang tidak bisa kami ubah."

Van Bronckhorst bergabung dengan barisan pendukung

Dukungan untuk Yamal tidak hanya datang dari pelatihnya, karena ia juga dipuji oleh Giovanni van Bronckhorst, pelatih Feyenoord sekaligus salah satu mantan bintang Barcelona, yang menegaskan bahwa bintang Spanyol itu mampu memenangkan Ballon d'Or.

Pelatih asal Belanda itu berkata: "Di usia ini, ia sudah memenangkan hampir segalanya, kecuali Liga Champions Eropa. Para penggemar memujanya."

Ia menambahkan: "Dia bisa memenangkan Ballon d'Or. Saya membandingkannya dengan Messi dan Ronaldinho. Dia bisa meraihnya, dan pertanyaannya hanya: kapan?"

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Yamal menolak kampanye Ballon d'Or

Meski suara-suara yang menuntut agar Yamal diberi penghargaan itu kian menguat, pemain itu sendiri menolak untuk terlibat dalam kampanye pribadi apa pun demi mendapatkannya, setelah ia berada di posisi kedua pada edisi 2024 dan 2025.

Yamal berkata sebelum pertandingan melawan Feyenoord: "Saya tidak perlu melakukan kampanye demi Ballon d'Or, dan saya tidak memikirkannya."

Ia melanjutkan: "Saya bangga dengan tim saya dan tim nasional negara saya. Kami adalah juara dunia dan saya memenangkan Liga Spanyol, dan saya tidak bisa meminta lebih dari itu."

Ia menutup pesannya dengan berkata: "Ini urusan kalian, yakni para pemilih. Saya tidak akan mulai memohon untuk apa pun."

Perlu diingat bahwa nama pemenang Ballon d'Or akan diumumkan pada 26 Oktober mendatang dalam sebuah acara besar yang digelar di Kota London, Inggris.

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