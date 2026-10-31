Petenis Spanyol, Carlos Alcaraz, memastikan tempatnya di final turnamen tenis Wina, salah satu turnamen kategori 500 poin, untuk pertama kalinya dalam kariernya, setelah mengalahkan petenis Rusia, Daniil Medvedev, dalam laga sengit, sehingga ia kini hanya berjarak satu langkah dari meraih gelar pertamanya di turnamen Austria tersebut.

Alcaraz tampil istimewa menghadapi lawannya dari Rusia, dan berhasil memenangi laga dengan dua set, memanfaatkan keunggulannya di momen-momen krusial, setelah ia memutuskan menambahkan turnamen Wina ke dalam jadwal partisipasinya guna menambah jumlah pertandingannya selama musim ini.

Petenis Spanyol itu memaksakan iramanya sejak awal set pertama, memanfaatkan kekuatan servisnya dan ketepatan pukulannya, sebelum berhasil mematahkan servis Medvedev dan unggul dalam skor, meski petenis Rusia itu berusaha untuk kembali ke dalam set tersebut.

Medvedev menjaga ketenangannya dan berhasil menekan Alcaraz dalam beberapa gim, tetapi petenis Spanyol itu memanfaatkan peluang menentukan pada gim kesepuluh, sehingga menuntaskan set pertama dan unggul dalam pertandingan.

Set kedua menyajikan persaingan yang lebih ketat, setelah kedua petenis saling bergantian menguasai gim, dan Medvedev berhasil mendapatkan peluang untuk mematahkan servis, namun Alcaraz menanganinya dengan baik, sebelum kembali mengambil inisiatif dan unggul dalam skor.

Petenis Rusia itu tidak menyerah, karena ia mampu mematahkan servis lawannya dan kembali menyamakan kedudukan, sehingga set tersebut berlanjut ke tie-break setelah kedua petenis sama kuat dengan skor 5-5, di tengah kedekatan statistik yang jelas, di mana masing-masing meraih persentase keberhasilan sebesar 68% pada servis pertama, serta mencatatkan enam ace, berbanding dua kesalahan ganda.

Pada tie-break, Alcaraz menunjukkan keunggulannya di momen-momen krusial, setelah mencetak 5 poin beruntun, sehingga menuntaskan set kedua dan memastikan kelolosannya ke final, melanjutkan perjalanannya menuju gelar pertamanya di turnamen Wina.